Segundo The Guardian, Lula deve vencer as eleições 2022

O jornal britânico The Guardian publicou um editorial nesta terça-feira (13) afirmando que a vitória de Lula nas eleições “é o melhor resultado para a democracia brasileira e para o planeta”. O tradicional veículo ainda teceu duras críticas ao atual presidente, e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Segundo a publicação original, Bolsonaro seria um líder imprudente e incompetente, além de ser uma ameaça à democracia e ao planeta.

O que o The Guardian dz sobre Lula?

Em sua publicação, o jornal The Guardian argumentou com clareza que a melhor opção para a democracia brasileira seria uma vitória de Lula em 2022. “Uma vitória clara e definitiva de Lula, preferencialmente no primeiro turno, mas mais provável no segundo turno, é o melhor resultado para a democracia brasileira e para o planeta.” , afirma parte do editorial.

Para o veículo, Jair Bolsonaro foi um líder imprudente nos últimos quatro anos e não deve ser reeleito. O jornal cita os escândalos em que o atual presidente se envolveu, como: mortes na COVID-19, negacionismo na pandemia, incitação às queimadas na Amazônia, compra de imóveis em dinheiro vivo, entre outros.

O The Guardian ainda frisou que Bolsonaro é um presidente que incita à violência e o ódio contra aqueles que não se alinham com seu pensamento. Além de ter um ideal armamentista iminente. “Bolsonaro, esfaqueado um mês antes da eleição de 2018, deveria saber o custo da violência política melhor do que ninguém, mas continua usando uma retórica agressiva e espalhando ódio”, escreve o jornal.

O editorial ainda cita os assassinatos de Marcelo Arruda, dirigente do PT, e de outro defensor do partido, cometidos por apoiadores do presidente, este ano.

Críticas a Bolsonaro

O texto já se inicia afirmando que o temor com relação a uma possível eleição de Bolsonaro é justificável. “Há quatro anos, muitos brasileiros encaravam a perspectiva de uma vitória do candidato presidencial de extrema-direita Jair Bolsonaro primeiro com incredulidade e depois – com razão – com horror. À medida que as eleições de 2 de outubro se aproximam, o medo de que ele permaneça no poder é ainda maior.” começa o editorial.

Além das duras críticas à postura de Bolsonaro como presidente, o jornal ainda citou o medo de que o atual presidente não aceite a derrota nas urnas. Segundo o editorial, é plausível o temor por uma manobra do chefe do executivo para tentar se manter no poder, assim como Donald Trump fez quando perdeu as últimas eleições. O ex-presidente estadunidense não aceitava a derrota e incitou que seus apoiadores agissem com violência para que ele se mantivesse no Congresso. Um exemplo claro foi a invasão ao capitólio americano em janeiro de 2021.

O editorial ressalta que há uma preocupação de que Bolsonaro “encontre apoio significativo das forças armadas” para se manter no cargo atual. O receio, segundo o jornal, também está ligado à ditadura brasileira que terminou há 37 anos, um evento relativamente recente, historicamente falando. Para o editorial, um golpe no Brasil configura uma ameaça em escala global. Por isso, o jornal conclui que Bolsonaro não deve ser reeleito e afirma que “outros países devem deixar claro que não tolerarão qualquer tentativa de Bolsonaro de trapacear, intimidar ou ameaçar seu caminho para um segundo mandato.”.

Pesquisa Ipec das Eleições 2022

A última pesquisa do Ipec, divulgada na segunda-feira (12), foi citada pelo jornal também. O The Guardian acredita que há uma vitória iminente de Lula este ano, já que há uma diferença de 15 pontos entre o petista e Bolsonaro. Mas o receito que o jornal ressalta é de que Bolsonaro não esteja preocupado com os números nas urnas e que ele planeje ganhar de qualquer maneira, como com um golpe de estado.

Ainda de acordo com o levantamento do Ipec, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança com 46% das intenções de voto, em seguida está Jair Bolsonaro (PL) com 31%. Além disso, segundo a pesquisa o candidato do PT tem 51% dos votos válidos contra 35% de Bolsonaro. Se os números forem confirmados, Lula será eleito já dia 2 de outubro, no primeiro turno eleitoral.