Eleições: Quem é o vice do Bolsonaro, o General Braga Netto

Nas Eleições de 2022, o general Braga Netto (PL) é quem é o vice do Bolsonaro. Eles configuram o que se chama chapa sangue-puro, já que ambos são do mesmo partido. Neste ano, o atual vice-presidente da república, Hamilton Mourão (Republicanos), concorre a uma vaga no senado do Rio Grande do Sul (RS).

As eleições estão a menos de 30 dias, a votação está marcada para o dia 2 de outubro em todo o país.

Confira quem é o vice do Bolsonaro.

Quem é o vice do Bolsonaro – Eleições 2022

Este ano, o nome escolhido para compor a chapa do candidato Jair Bolsonaro (PL) foi o do general Walter Braga Netto (PL). O concorrente a vice-presidente, natural de Belo Horizonte (MG), tem 65 anos e é general do exército brasileiro. O candidato foi ministro da Defesa e da Casa Civil.

O candidato ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) em 1975, onde passou por diversos cargos como tenente, capitão e general oficial. Durante o ano de 2018, o general foi interventor federal no Rio de Janeiro, época do governo de Michel Temer (MDB). Em 2020, foi nomeado ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, substituindo Onyx Lorenzoni. Esta foi a primeira vez que um militar assumiu o cargo desde a ditadura militar. Braga Netto ocupou esta função até março de 2021, quando foi designado para ser ministro da Defesa.

Em julho deste ano, Braga Netto e Bolsonaro oficializaram a formação da chapa.

O general postou em seu Twitter sobre sua candidatura e afirmou estar alinhado com os valores conservadores e ao liberalismo econômico. O candidato disse que, se sua chapa for eleita, irá governar em prol dos brasileiros.

Agora estou oficialmente no Twitter. Sou Walter Souza Braga Netto, mineiro de Belo Horizonte, General do @exercitooficial, ex-Ministro da Defesa e da Casa Civil e candidato a Vice-Presidente ao lado do nosso Presidente @JairBolsonaro. — Braga Netto (@BragaNetto_gen) August 29, 2022

Acusações

Durante a CPI da COVID, no ano passado, o general foi acusado de cometer crime de epidemia que resultou em morte. Braga Netto nega todas as acusações feitas a ele e a outros militares na época.

Além disso, o TSE abriu uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) e Braga Netto (PL), por conta da conduta dos candidatos na comemoração do 7 de setembro, em Brasília. A investigação vai apurar “suposta prática de abuso de poder político e econômico”. A solicitação foi feita pelo partido PDT e aponta que os políticos fizeram uso do evento bicentenário para fazer campanha política.

Quem é o vice-presidente da república?

O atual vice-presidente da república é o general Hamilton Mourão (Republicanos), que ocupa o posto desde 2019 quando foi eleito como vice de Jair Bolsonaro (PL). Mas Mourão não vai concorrer ao cargo novamente com o atual presidente, pois o militar se candidatou ao senado do Rio Grande do Sul (RS) nestas eleições.

Segundo pesquisa contratada pela Big Time Real Data na semana passada, Hamilton Mourão (Republicanos) libera a corrida pelo senado com 28% das intenções de voto. Depois do vice-presidente estão Olívio Dutra (PT) e Ana Amélia Lemos (PSD), de acordo com o levantamento.

De acordo com o “Senado Notícias”, o vice-presidente ocupa a segunda posição mais importante do país, devendo “seguir, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro”. O maior dever do vice-presidente é estar a postos para substituir o presidente quando este precisar ser afastado do cargo, seja temporariamente ou definitivamente, como ocorre em casos de impeachment.

Por exemplo, em 2016, quando a então presidente Dilma Rousseff sofreu um impeachment, o vice-presidente, Michel Temer (MDB), assumiu seu cargo definitivamente até o ano de 2018, quando novas eleições foram realizadas.

Quando o vice assume o cargo de presidente, ele assume também todas as suas funções, como assinar decretos e sancionar leis. O presidente também pode designar outros deveres a seu vice, de acordo com suas necessidades.

Requisitos para se candidatar a vice-presidente:

Ter, no mínimo, 35 anos;

Ser brasileiro;

Ter alistamento eleitoral;

Ser filiado a um partido político;

Não ser inelegível;

Ter pleno exercício dos direitos políticos.

Eleições 2022

Segundo o calendário oficial do TSE, o primeiro turno das eleições de 2022 ocorre no dia 2 de outubro. Neste ano, a votação será feita entre as 8h e às 17h do horário de Brasília. Caso haja segundo turno, ele será realizado no dia 30 do mesmo mês. Este ano os eleitores devem votar para o próximo presidente do país e os governadores de todos os estados mais do Distrito Federal.

Também é escolhido um terço do senado federal, composto por 81 senadores, todos os 513 deputados federais e todos os deputados estaduais.

Este ano, a disputa presidencial está principalmente entre os candidatos Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).