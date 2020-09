Plantas para quarto: decore seu ambiente com saúde!

Nada melhor que integrar saúde e beleza, não é mesmo? As plantas são o exemplo perfeito dessa frase, já que decoram o ambiente e ainda melhoram a qualidade do ar.

Apesar das plantas serem grandes companheiras dos seres humanos, muitas pessoas ainda acreditam que elas não podem estar presentes nos quartos.

Entenda os mitos e verdades e descubra quais são as melhores plantas para decorar o seu cantinho do descanso.

Pode ter planta dentro do quarto?

O saber popular de que não podemos ter plantas para quarto porque elas fazem mal à saúde é um mito. É só uma questão de números. Apesar dos organismos vivos liberarem gás carbônico durante a noite, isso é um risco somente se você possuir muitas espécies em um espaço pequeno e fechado.

De acordo com a Nasa, o ideal é manter a proporção de até um exemplar para cada 10m² -em ambientes fechados. Dessa maneira, é possível se beneficiar das propriedades de purificação do ar e relaxamento da planta, sem colocar a saúde em risco.

As melhores plantas para o quarto

Algumas plantas marcam a memória pelo o seu cheiro. O perfume docinho da dama-da-noite, por exemplo, é icônico. Entretanto, apesar de serem conhecidas pelo aroma, as plantas possuem muitos benefícios além do cheirinho. Isso porque algumas espécies são capazes de purificar o ar, reduzir o mofo e até mesmo reduzir a ansiedade.

Portanto, uma ótima ideia para aliar decoração e qualidade no sono é eleger algumas espécies para ambientar os quartos.

Espada-de-São-Jorge para purificar o ar e eliminar as energias negativas

Muitas pessoas torcem o nariz para plantas, porque acreditam que elas são difíceis de cuidar. Entretanto, existem espécies que são uma verdadeira mão na roda. A Espada de São Jorge é uma delas.

Além de purificar o ar e afastar o mau-olhado, a planta se acomoda bem à meia e luz e também é resistente ao sol. Para completar, a espécie não precisa de muita água para sobreviver. Pelo contrário, ela prefere regas espaçadas.

Na decoração, a Espada-de-São-Jorge é muito versátil, pois ela pode ocupar espaços apertados ou locais mais amplos.

Hera para crises de asma ou problemas respiratórios

A Hera é queridinha dos botânicos, porque ela é uma planta trepadeira. Ou seja: a espécie consegue se apoiar em paredes e formar lindos desenhos. Ademais, há também a opção de colocá-la em cascata. O efeito visual é de uma cachoeira verde formada por folhas. A ideia é ótima para dar um “up” nos quartos sem cor.

Além dos jardineiros de plantão, a Hera tem tudo para conquistar os asmáticos. A planta é capaz de reduzir o mofo do ar e com isso, diminuir irritações pulmonares e preservar roupas e móveis do famigerado mofo. Por esse motivo, a espécie é super indicada para locais com muita umidade.

Plantas para quarto – Babosa é usada como purificadora natural

A babosa, por ser uma das espécies que mais produz oxigênio, é potente na purificação do ar.

Isso é uma informação importante, já que a qualidade do sono está diretamente relacionada ao grau de pureza do ar. É por isso que a planta é um coringa para a decoração do quarto.

Na hora da manutenção, cuidado para não regar demais! Além disso, a babosa gosta de sol. Portanto, posicione-a perto da janela.

Outra vantagem da espécie é que o extrato da planta é um ótimo cosmético natural e pode ser utilizado em várias rotinas de cuidados da pele. Confira ideais de decoração com a Babosa para se inspirar:

Jasmim para acalmar a mente

Uma flor muito agradável para quartos é a jasmim. Os efeitos calmantes da planta, em conjunto com a sua beleza delicada, trazem romantismo ao ambiente e qualidade de vida para as pessoas que habitam o local.

No entanto, a flor de jasmim não pode ficar em qualquer mesinha de cabeceira. Posicione-a sempre perto de janelas, pois a planta precisa de muita luz natural para se desenvolver.

Lavanda (alfazema) para redução de estresse

A lavanda possui um aroma calmante, capaz de reduzir a ansiedade. Ademais, sua estrutura folicular contribui para a qualidade do sono.

Na decoração, o roxo da flor da lavanda é uma ótima sugestão para trazer luz e alegria ao ambiente.

Palmeira Ráfia para remoção de substâncias que fazem mal à saúde

A palmeira-ráfia também é muito potente na purificação do ar. Ela é capaz de remover substâncias como formaldeído, xileno e amoníaco, deixando um ambiente mais saudável para o sono.

Já na decoração, a planta é uma ótima sugestão para locais espaçosos, uma vez que a palmeira-ráfia é alta e possui folhas longas.

Cuidado na hora de posicioná-la no ambiente. A palmeira gosta de locais iluminados, mas sem incidência de luz direta. Confira ideias para acomodar um exemplar da espécie em casa:

Plantas para quarto – Lírio da Paz aumenta a umidade do ar

Ao contrário da hera, o lírio da paz é recomendado para ambientes secos, onde ele pode umidificar o ar e com isso, ajudar na redução dos micróbios que causam alergia.

No mais, a rega do lírio é bem frequente. Escolha um ambiente com sombra para acomodar a espécie.

Avencas para espiritualidade

A qualidade do sono não está atrelada somente à qualidade do ar e ao relaxamento físico. O bem-estar mental é também fundamental para que o indivíduo se sinta em paz. As avencas, por exemplo, atuam nesse ponto. De acordo com os princípios do Feng Shui, elas ativam a sabedoria e a espiritualidade.

Para cuidar de uma avenca, escolha um lugar quente e luminoso para o vaso. Coloque-a no sol de vez em quando, mas evite que a planta pegue luz direta o dia inteiro, para não machucar as folhas.

Gardênias para alívio da ansiedade

Além da beleza delicada, as flores de gardênia liberam um perfume que ajuda no sono e na redução da ansiedade.

Conquanto, apesar das vantagens terapêuticas, as gardênias são difíceis de cuidar. Elas precisam de um ambiente iluminado, mas com temperatura baixa. Idealmente, entre 10°C e 15°C.

Ademais, a espécie necessita também de adubação constante.

Como cuidar das plantas no quarto?

Para que as plantas se adaptem, é necessário entender quais são as suas preferências. Assim como um ser humano, algumas preferem calor, outras frio. Além disso, umas sentem mais sede outras menos.

Então, na hora de escolher uma espécie, pense nas características do quarto e também no seu dia a dia. Dessa maneira, você garante a saúde da sua planta, sem sair da rotina.

Para quem não tem experiência com jardinagem, o ideal é colocar no quarto plantas fáceis de cuidar, como as suculentas, a babosa e a espada-de-São-Jorge.

Plantas para quarto com ar condicionado

Em cidades quentes, como o Rio de Janeiro, muitas pessoas possuem ar condicionado no quarto. E por isso, decidem não decorá-lo com plantas naturais.

Contudo, tanto as orquídeas quanto a Espada de São Jorge são resistentes ao ar condicionado e aguentam viver nesse ambiente. Opte, então, por uma dessas espécies para quartos com refrigeração artificial.

Plantas para quarto escuro

Por fim, infelizmente, alguns locais possuem pouca incidência de luz. Isso não é ruim só para a planta, mas também para o ser humano. Então, se o seu quarto não pega sol, não deixe de garantir o banho solar diário em outro local.

Em resumo, espécies como Espada de São jorge, lírio da paz e a samambaia são mais resistentes a ambientes com pouca incidência solar. Bromélias e Aglaonemas também se adaptam bem a ambientes escuros.

Logo, prefira por essas espécies na hora de povoar o seu quarto com plantinhas.

Fonte: Tua Casa, Dicas de Arquitetura.