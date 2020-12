Previsão do tempo SP para o fim de semana com calor de 30ºC

Os paulistanos devem se preparar para mais um fim de semana quente e com pancadas de chuva. A previsão do tempo SP indica que tanto nesta sexta (11/12), quanto no sábado (12/12) e no domingo (13/12 ) o calor será moderado na capital paulista, no entanto, há probabilidade de pancadas de chuva. As informações são do Climatempo, especializado em meteorologia.

Na sexta-feira,11, as temperaturas começam amenas, mas vão subindo ao longo do dia. Já no sábado, 12, a tendência é a mesma, apesar de este ser o dia que registra menos calor, conforme a previsão do tempo SP. No domingo, 13, as temperaturas serão parecidas registradas na sexta, mas a sensação de calor será menor devido a variação da umidade relativa do ar.

A umidade relativa vai oscilar entre 30% e 89% nos três dias. Apesar de apresentar bastante variação, os valores estão dentro do aceitável. Por conta do sol e da chances de chover, também haverá probabilidade de formação de arco-íris nos três dias. Veja como será o clima em cada dia .

Previsão do tempo SP para sexta-feira (11/12/2020)

A sexta-feira deve começar com sol entre muitas nuvens. Pode ocorrer pancadas de chuva pela tarde e à noite. A chance de chuva chega a 90%. A umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 82%.

Mínima de 19ºC

Máxima de 30ºC

Tempo no sábado em São Paulo (12/12/2020)

A manhã de sábado será marcada pelo sol e pelo aumento de nuvens, mas pela tarde e à noite há 83% de chances de chover. A umidade relativa do ar pode cair a 20% e a máxima de 28%.

Mínima de 21ºC

Máxima de 29ºC

Previsão do tempo SP para domingo (13/12/2020)

O sol vai continuar com algumas nuvens no domingo, no entanto, as chances de chuva diminuem para 64%. A previsão do tempo SP indica que vai chover rapidamente entre a tarde e à noite.

Mínima de 21ºC

Máxima de 30ºC

