Quando é o próximo jogo do Vasco no Brasileirão 2023?

No domingo, 23 de abril, às 16h (Horário de Brasília), o Vasco recebe o Palmeiras pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O palco do duelo ainda é uma incógnita. Tanto o cruz-maltino quando o Verdão, venceram na estreia.

Próximo jogo do Vasco é do domingo

O Vasco enfrentará o Palmeiras no próximo domingo, dia 23 de abril. A equipe comandada por Maurício Barbieri venceu fora de casa por 2 a 1 o Atlético-MG. Os gols dos cariocas foram marcados por Gabriel Pec e Andrey Santos.

Longe da Série A nas duas últimas temporadas, o Vasco retornou a elite do futebol brasileiro com vitória sobre o Galo. O próximo compromisso pelo Brasileirão será ante o campeão do Paulistão e da Supercopa do Brasil de 2023.

Vasco da Gama x Palmeiras – Segunda Rodada – Campeonato Brasileiro 2023

Data: Domingo, 23 de abril.

Horário: 16h – Horário de Brasília

Local: A definir

O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil. Perdeu nos pênaltis para o ABC ( 6 a 5), na segunda fase do torneio. Por ter vindo da Série B, não disputará nenhuma competição internacional na temporada. Portanto, até o fim do ano, o cruz-maltino só terá compromissos pelo Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que o Palmeiras tem compromisso na Libertadores na quinta-feira às 21h30 (horário de Brasília). O Verdão medirá forças contra o Cerro Porteño (PAR). A partida será disputada no Morumbi.

Onde vai ser Vasco x Palmeiras?

O estádio que receberá o confronto ainda é uma dúvida. Segundo o Globo Esporte, na última sexta-feira, 14 de abril, o Vasco entrou na justiça com um pedido para que a partida fosse realizada no Maracanã por conta da espera de um grande público nas arquibancadas.

Entretanto, Flamengo e Fluminense, administradores do templo do futebol, recorreram. A dupla Fla-Flu foi ouvida pelo desembargador Ricardo Couto de Castro e a comercialização de ingressos para a partida de domingo, foi interrompida.

O argumento usado pelo Rubro-Negro e pelo Tricolor é de que caso o duelo entre Vasco e Palmeias seja disputado no Maraca, o gramado será desgastado.

Além do fato da grama necessitar de um intervalo de 72h entre um evento e outro. O Fluminense enfrentará o Athletico-PR no Maracanã, no sábado.

O caso agora depende do desembargador da 35ª Vara Cível da Comarca da Capital, Luiz Eduardo Canabarro. Se não houver um avanço, o mando do duelo será mantido e a partida será jogada na casa do Vasco, o São Januário.

Ainda de acordo com o GE, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) já tem conhecimento do que está acontecendo. Uma resolução deve ser tomada de forma rápida.

Isso porque, o Regulamento Geral de Competições da entidade informa que a equipe precisa entrar com pedido de alteração de local da partida em até 5 dias antes do evento. Por sua vez, o Estatuto do Torcedor determina que a venda de ingressos seja iniciada 3 dias antes do embate.

Onde assistir ao jogo do Vasco?

Por se tratar de um jogo no domingo às 16h, a Globo transmitirá os 90 minutos na TV aberta, tanto para o Rio, quanto para São Paulo. No Pay-Per-View a opção é o canal Premiere.

Já no streaming, o caminho para acompanhar a partida é o app Globoplay, disponível para IOS e Android. O serviço exibe o sinal da Globo de forma gratuita. O Premiere também pode ser assistido pela plataforma. O acesso ao Globoplay pode ser feito pelo site www.globoplay.com.br.