Assistir jogo do Vasco x Palmeiras online hoje no Brasileirão – 23/04

Tem jogão na agenda de futebol hoje. Vasco e Palmeiras se encontram neste domingo, 23 de abril, no Estádio do Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão às 16h, horário de Brasília. Quem vai ficar com os três pontos e lutar pela liderança?

O atual campeão brasileiro venceu o Cuiabá na primeira rodada enquanto o Vasco superou o Atlético fora de casa.

Quem vai transmitir jogo do Palmeiras hoje

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Palmeiras no Brasileirão neste domingo, às 16h. O duelo também será transmitido no Premiere ao vivo.

Com narração de Luis Roberto e os comentários de Caio Ribeiro e Roger Flores, a Globo exibe a partida entre Vasco e Palmeiras para o Brasil, com exceção de Minas Gerais e Santos. É de graça e o torcedor pode assistir do conforto da sua casa.

Já o pay-per-view Premiere está presente em operadoras de televisão por assinatura. Isso significa que é necessário comprar o pacote de canais de futebol. Aqui, a narração vai ser de Milton Leite com comentários de Ledio Carmona e Ricardinho.

Assistir Vasco e Palmeiras online

Quer assistir ao grande embate do futebol brasileiro na internet? Fique tranquilo torcedor. O serviço de streaming GloboPlay, do Grupo Globo, é a opção.

A plataforma dispõe a programação da Rede Globo de maneira gratuita na sua plataforma. Como o canal é aberto, não precisa ser assinante para ver a emissora ao vivo no GloboPlay. Basta acessar o site ou o aplicativo, fazer o cadastro na Conta Globo e depois escolher a opção "Agora na TV".

Clique na opção Rede Globo e assista ao vivo o jogo do Palmeiras e Vasco hoje. No entanto, fique de olho porque o serviço funciona de acordo com a localização, ou seja, torcedores que moram em MG e Santos não poderão acompanhar o confronto hoje.

Qual time está em primeiro lugar no Brasileirão 2023?

A bola ainda está rolando na segunda rodada do Brasileirão, mas neste momento o Fluminense é o atual líder na tabela de classificação com seis pontos. O Tricolor das Laranjeiras ganhou do Athletico no último sábado.

O Palmeiras soma uma vitória, três pontos, e por isso ocupa a quarta posição. Se vencer neste domingo, vai brigar pela liderança com os adversários, incluindo o próprio Vasco, que está em sétimo com três pontos.

Na rodada de estreia, o Cruz Maltino venceu o Atlético Mineiro em Belo Horizonte.

Escalações de Vasco x Palmeiras

Vasco: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Robson, Léo Pelé e Lucas Piton; Rodrigo, Andrey Santos, Jair; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Vanderlan; Gabriel Menino, Zé Rafael; Dudu, Arthur, Endrick e Flaco López.

Técnico do Vasco, Maurício Barbieri, não poderá ficar na beira do campo porque cumpre suspensão.

Abel Ferreira, treinador do Verdão, continua sem Raphael Veiga, Rony, Mayke, Bruno Tabata e Atuesta.

