Horário do jogo do Palmeiras no Brasileirão e quem vai transmitir – 21/06

O Palmeiras tem chances de assumir a liderança do Brasileirão nesta quarta-feira, 21/06, se vencer o Bahia em confronto válido pela 11ª rodada. A bola vai rolar no jogo do Palmeiras às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Do outro lado, o Bahia busca escapar da zona de rebaixamento.

Quem vai transmitir jogo do Palmeiras hoje?

A Globo é quem transmite na TV aberta o jogo do Palmeiras contra o Bahia nesta quarta-feira. A bola vai rolar entre as equipes às 21h30, horário de Brasília, pela décima primeira rodada do Brasileirão.

Everaldo Marques narra a partida ao lado dos comentaristas Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro para os estados de SP, BA, PR e MS ao vivo na televisão aberta. Dá para assistir a retransmissão da emissora no GloboPlay.

No Premiere, pay-per-view, é Henrique Guidi quem narra o jogo do Palmeiras com os comentaristas Richarlyson e Sérgio Xavier.

Horário: nove e meia da noite

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Onde assistir jogo do Palmeiras hoje: Globo, Premiere e GloboPlay

Como estão Bahia x Palmeiras?

O duelo entre Bahia e Palmeiras já foi disputado em 51 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas de futebol O Gol. O alviverde tem a vantagem com 25 vitórias, além de 17 empates e nove triunfos ao Bahia.

O Bahia ocupa a 15ª posição com nove pontos, somados em duas vitórias, três empates e cinco derrotas. Na última rodada, o tricolor baiano empatou com o Cruzeiro dentro de casa, sem vencer por cinco rodadas.

Do lado do Palmeiras, o elenco ocupa a segunda posição com 22 pontos, com apenas dois pontos a menos que o Botafogo, atual líder do Brasileirão. O grupo de Abel Ferreira só precisa ganhar do Bahia hoje para assumir a primeira posição provisoriamente.

