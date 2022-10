Próximos capítulos de Reis: resumo da semana de 31/10 a 4/11

Os próximos capítulos de Reis prometem grandes emoções ao telespectadores, incluindo uma declaração de Joabe (Mário Bregieira) para Mizpá (Camila Mayrink) e uma nova perseguição de Saul (Carlo Porto) em relação a Davi(Gabriel Vivan). A novela vai ao ar de segunda a sábado na Record.

O que cai acontecer nos próximos capítulos de Reis

Segunda-feira, 31 de outubro - resumo da novela Reis

A semana em Reis começa com uma declaração de Joabe para Mizpá. Enquanto isso, a busca por Davi continua. Saul vai envia novos mensageiros para irem ao encontro do rapaz, até que ele mesmo vai decidir buscar o personagem. Quando o filho de Jessé for ao encontro de Mical, ele será surpreendido por Patiel.

Terça-feira, 1º de novembro

Na terça-feira, o capítulo vai começar com uma mentira de Saul. Ele vai fingir ter perdoado Davi, mas o rapaz ficará bastante desconfiado da atitude do rei. Mical, amada de Davi, terá que se despedir de seu amado quando Saul busca o rapaz.

Haverá uma festa no capítulo de terça-feira na qual Saul vai notar a ausência de Davi e terá um surto diante de todos. A confusão vai colocar a vida de Jônatas em risco.

Quarta-feira, 2 de novembro - Próximos capítulos da novela Reis

Depois do surto do Saul, Sama vai prometerá a Davi que vai ajudá-lo a fugir do rei. Doegue dirá algo para Aimeleque que o deixará com medo.

No mesmo capítulo, começará a busca por Sama e os outros desertores. Os soldados irão até o acampamento de Agé para tentar encontrar os fugitivos. Arrava tentará fugir do ataque de um deles, mas será surpreendida por alguém misterioso.

Quinta-feira, 3 de novembro

Na quinta-feira, Urias fará uma descoberta no acampamento de Magé que o deixará desesperado. Será neste episódio que Davi será novamente capturado, agora pelos filisteus que o levarão até Áquis. Saul comentará mais uma vilania e ordenará uma ordem cruel e mortal contra os sacerdotes.

O episódio termina com Davi falando com o Senhor. Durante a conversa, ele será surpreendido pela aproximação de alguém.

Sexta-feira, 4 de novembro - Próximos capítulos da novela Reis

Davi será surpreendido ao ver outras pessoas se juntarem a ele. Jônatas condena a atitude de Saul. Ainda na sexta, Samuel levará a notícia de que Deus entregou Israel nas mãos de Davi.

A semana em Reis termina com mais um ato de coragem de Davi, que vai até a cidade de Moabe a procura do rei Mayon.

Que horas começa Reis na Record?

Os capítulos inéditos de Reis vão ao ar de segunda a sexta na Record, às 21h15, horário de Brasília, logo após o Jornal da Record. Aos sábados, a emissora reprisa os melhores momentos dos episódios da semana - o compilado começa mais cedo, às 21h.

Essa é a quinta temporada da trama bíblica, que está sendo apresentada em formato de seriado para o público. O folhetim começou a ser exibido no começo deste ano e já exibiu quatro partes da história ao público: A Decepção, A Ingratidão, A Rejeição e A Escolha.

A Record exibe A Perseguição atualmente, protagonizada por Gabriel Vivan no papel de Davi. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, a sexta temporada do folhetim entra no ar ainda neste ano, com estreia prevista para 1º de dezembro. Os novos episódios receberão o título de A Conquista. Nessa nova fase da trama, será mostrado a conquista de Jebus, por Davi, que passará a se chamar de Jeruasalém.

A sétima, chamada de O Pecado, e oitava temporada de Reis também já começa a tomar forma. Depois de A Conquista, o público acompanhará a união de Davi e Bate-Seba, e as consequências da história dos dois.

Já na oitava temporada, será retratada a história de Salomão, mas os capítulos podem sofrer mudanças até lá.