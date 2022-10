Mical da novela Reis vai casar com Davi?

Nos capítulos recentes do atual folhetim bíblico da Record TV, o rei Saul (Carlo Porto) ofereceu a mão de sua filha para Davi (Cirillo Luna). A grande questão agora é saber se o rapaz irá aceitar e se casará com Mical da novela Reis ou vai por optar por outra pessoa. A personagem de Lina Mello existiu nas escrituras sagradas e por isso já sabemos seu futuro.

Mical da novela Reis vai ser esposa de Davi mesmo?

Mical da novela Reis vai se casar com Davi. Ela será a primeira esposa do personagem, que no futuro se tornará rei do povo de Israel. O casamento entre os dois é citado na Bíblia e já está confirmado para ir ao ar em breve na trama do folhetim da Record TV.

Antes da dupla subir ao altar, Davi será enviado para um difícil e perigosa missão pelo rei Saul. No entanto, diferente do que pensa Saul, o escolhido por Deus será bem sucedido e retornará para a noiva. Os resumos cedidos pela emissora revelam que o casamento entre Mical da novela Reis e Davi será realizado no capítulo de segunda-feira, dia 24 de outubro.

Ainda segundo os resumos da emissora, nos próximos capítulos, após o casório, o rei Saul terá um surto de raiva e por isso Davi precisará fugir. Ele terá o aval da esposa e ela o ajudará a escapar da fúria de seu pai. O futuro monarca então receberá o amparo do profeta Samuel e depois tentará se encontrar Mical da novela Reis, mas será surpreendido por Paltiel no caminho, o que adiantará o reencontro.

De acordo com a Bíblia, Mical nunca teve filhos com Davi. O rapaz vivido por Gabriel Vivan e Cirilo Luna em Reis contou com herdeiros, mas todos eram frutos de suas outras esposas e concubinas, nenhum deles partiu de seu casamento com a filha de Saul.

Outras esposas de Davi

Davi teve oito esposas no total, Mical da novela Reis foi a primeira. Depois, ele trocou alianças com Abigail, Ainoã, Eglá, Maacá, Hagite, Abital e Bate-Seba. O rei teve muitos herdeiros, cerca de 20.

A última de suas esposas, Bate-Seba, era casada com Urias, soldado fiel de Davi. O desejo do Rei Davi pela esposa do militar e tudo o que rei fez para que conseguisse ficar com Bate-Seba – como o envolvimento na morte de Urias – foram mal vistos por Deus, que puniu o casal.

*Foram consultadas para a matéria a Bíblia Online – Almeida Corrigida Fiel, a Versão NTLH – Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Versão NVI – Nova Versão Internacional e artigos de estudo do Biblia do Cristão.

Quem é Lina Mello?

Lina Mello tem 33 anos, é paulistana, e atua há vários anos. No entanto, a artista ainda não tinha dado às caras no mundo dos folhetins até 2021, quando interpretou uma das versões adultas da personagem Zilpa na novela Gênesis, também da Record.

Agora em 2022 em seu segundo folhetim, como a Mical da novela Reis, a famosa inicia uma nova fase da carreira. Lina começou a estudar artes cênicas aos 14 anos de idade, quando fez teatro na Escola Macunaíma, e desde então esteve em séries, espetáculos e peças publicitários.

Um pouco mais velha, aos 17, ela se mudou para o Canadá. Por lá, atuou na peça “Eternal Sunshine of a Spotless Mind” e certo tempo depois retornou ao Brasil, quando começou a faculdade. Durante este período, ela fez alguns módulos no Estúdio Fátima Toledo e depois de se formar concluiu o curso profissionalizante para atores na Escola Célia Helena.

Entre 2019 e 2020, ela estrelou o curta metragem Com Cassis e também esteve na série da Universal Channel Unidade Básica. Atualmente, ela atua como Mical da novela Reis e tem projetos no campo da publicidade com marcas nacionais e internacionais, área em que trabalha desde 2013.

