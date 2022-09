Quem vai ser Davi na novela Reis? Atores dividem papel

Gabriel Vivan é quem vai ser Davi na novela Reis a partir da próxima temporada do seriado bíblico, que vai ao ar no dia 21. Mais adiante na trama, o papel será assumido por Cirillo Luna que viverá o personagem em sua fase mais velha. Vivan é estreante na televisão, enquanto Luna já esteve em outros folhetins.

O ator escolhido para viver Davi na novela Reis é Gabriel Vivan. Essa é a primeira trama do ator, que é estreante na televisão.

O jovem tem 26 anos de idade, é ator, cantor e também cursa a faculdade de Direito, que está prestes a terminar. Natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, ele optou por pausar o curso para se dedicar às artes, mas vai concluir a graduação.

Antes de se tornar de fato um ator, o jovem foi vocalista de uma banda em sua cidade por três anos, até que decidiu trilhar carreira solo. Se arriscou na música e lançou o EP “Nós por Nós e Para Todos”, no ano passado.

Além da carreira musica, é Co-fundador da Nósmoscada Cia de Teatro que surgiu em parceria com alguns de seus amigos. Eles chegaram a produzir uma peça, “Deixa Eu Te Contar”, mas o projeto não chegou a fazer sua estreia nos palcos devido à pandemia. Vivan também tem experiência com cinema. Ele atuou no curta-metragem “Notas Abissais” e no filme “Sonho Conquista e Glória”.

Em sua página no Instagram, o ator comemorou a escalação para viver Davi em Reis. “Somos do tamanho dos nossos sonhos. E um a um, Deus vem me guiando para realizá-los. Obrigado por me escolher para representar o teu segundo coração. Dia 21 de setembro na Record dou o passo mais importante da minha vida. Obrigado a todos que sonharam junto comigo, que acreditaram em mim e que nunca me deixaram desistir. Obrigado meu Deus!”, escreveu.

Cirillo Luna interpreta o personagem em sua fase mais velha

Mais adiante na trama, Davi passará a ser interpretado por Cirillo Luna, de 39 anos. O carioca é um experiente ator de TV, acumulando passagens pela Globo e Record.

Começou a carreira em 2005, na Globo, quando estreou em Belíssima. Nos anos seguintes, atuou em Malhação (2009), Viver a Vida (2009), Joia Raia (2013), Ligações Perigosas (2016), Novo Mundo (2017), Deus Salve o Rei (2018), Verão 90 (2019) e Salve-se Quem Puder (2020).

Desde 2021, o ator trabalha na Record. Ele interpertou Esaú na Fase Jacó e agora retorna para mais uma trama bíblica com Reis.

A preparação para o papel inclui aulas de harpa, que os atores fizeram por mais de sete meses, além de trabalhos voltados para a parte corporal de Davi. Ao R7, Vivan e Luna contaram que construíram uma grande relação de amizade. “Quando o vi de novo, nos abraçamos e, desde então, ele vem sendo um grande amigo. Queremos essa conexão. Tudo o que vamos ver no Davi jovem vai ter um motivo para aparecer no adulto. Então, vamos buscar alguns trejeitos e olhares. É um trabalho que temos que construir [juntos], porque estamos contando a mesma história”, comentou o novato.

Os novos capítulos de Reis: A Escolha vão ao ar a partir de 21 de setembro, às 21h15, horário de Brasília.