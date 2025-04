Qual a causa da morte de Papa Francisco? Vaticano faz anúncio hoje

A morte do Papa Francisco ocorreu repentinamente nesta manhã de segunda-feira, às 7h35, e, segundo a agência italiana Ansa, a causa não está diretamente ligada às doenças respiratórias que o Pontífice sofria há algum tempo. Informações apuradas pela imprensa local são de que a morte estaria ligada a uma hemorragia cerebral.

Causa da morte de Papa Francisco

Em comunicado oficial, o Vaticano esclareceu que o papa morreu em seu apartamento, na residência de Santa Marta, na Cidade do Vaticano, onde viveu desde sua eleição em 2013. A causa da morte do Papa Francisco deve ser divulgada às 15h, no horário de Brasília.

O anúncio da morte do Papa Francisco foi feito na Capela da Casa Santa Marta pelo Camerlengo, Cardeal Kevin Farrell . Ao lado dele, o Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin, o Substituto Monsenhor. Edgar Pena Parra e o Mestre de Cerimônias Monsenhor.

“Caros irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar o falecimento do nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo de verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Uno e Trino.”

Ontem, na Páscoa, ocorreu a última aparição diante de 35 mil fiéis.

Argentina em luto

Enquanto aguarda um anúncio oficial do Vaticano, o mundo inteiro já está profundamente chocado com a notícia. A Argentina, país de origem do Papa, declarou sete dias de luto nacional para homenagear a memória de Jorge Mario Bergoglio, o primeiro Papa sul-americano da história.

Bandeiras serão hasteadas a meio mastro em todo o país, e cerimônias e momentos de reflexão estão planejados em várias cidades argentinas.

Na Itália, bandeiras a meio mastro no Palazzo Chigi, na Câmara dos Deputados, no Senado e no Quirinale. Mas também embaixadas e quartéis. Milhares rezando na Praça de São Pedro.

Bergoglio, o primeiro Papa jesuíta, morreu aos 88 anos. Nascido em Buenos Aires, filho de imigrantes italianos, foi o Pontífice da misericórdia, dos “descartados”, do cuidado com a Criação. Na Páscoa, a última vez entre os fiéis. Causas da morte oficiais esta noite