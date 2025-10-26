Notícias

Quando sai o gabarito da prova da PND, a Prova Nacional Docente

Confira o cronograma divulgado pelo Inep

Escrito por Anny Malagolini
Foto: Lecroitg/Pixabay

Neste domingo, 26 de outubro de 2025, o Inep realizou a aplicação da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), criada pelo Ministério da Educação para medir o nível de formação e o conhecimento dos futuros professores. Os participantes já têm uma data para marcar no calendário: terça-feira, 28 de outubro, quando o gabarito preliminar e o padrão de resposta da questão discursiva serão divulgados.

Calendário do gabarito da prova da PND

Para quem sonha em ensinar, o momento agora é de expectativa. O gabarito preliminar sai nesta terça-feira, 28 de outubro, e o definitivo será conhecido em 11 de novembro. Até lá, o país acompanha de perto essa estreia que promete mudar a forma de reconhecer e valorizar os professores do Brasil.

Confira o cronograma completo divulgado pelo Inep:

  • 26/10/2025 (domingo): aplicação da prova em todo o país
  • 28/10/2025 (terça-feira): divulgação das versões preliminares do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva
  • 28 e 29/10/2025: prazo para envio de recursos
  • 10/11/2025: divulgação do resultado dos recursos
  • 11/11/2025: publicação do gabarito e do padrão de resposta finais

Ou seja: quem está ansioso para saber o desempenho definitivo precisa aguardar até o dia 11 de novembro, quando sai a versão final.

O que a PND avalia

A Prova Nacional Docente faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne iniciativas voltadas à valorização e qualificação da carreira docente. O exame é dividido em duas partes:

Formação Geral Docente, com 30 questões objetivas e uma discursiva, avaliando clareza, coerência, argumentação e domínio da norma-padrão;

Componente Específico, com 50 questões de múltipla escolha, baseadas em situações-problema e estudos de caso, cobrindo 17 áreas de licenciatura.

A estrutura segue as diretrizes da Portaria n.º 399/2025, que define as regras da prova e adota a mesma matriz teórica do Enade das Licenciaturas, fortalecendo a conexão entre a formação universitária e o exercício do magistério.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

