Quando sai o gabarito da prova da PND, a Prova Nacional Docente

Neste domingo, 26 de outubro de 2025, o Inep realizou a aplicação da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), criada pelo Ministério da Educação para medir o nível de formação e o conhecimento dos futuros professores. Os participantes já têm uma data para marcar no calendário: terça-feira, 28 de outubro, quando o gabarito preliminar e o padrão de resposta da questão discursiva serão divulgados.

Calendário do gabarito da prova da PND

Para quem sonha em ensinar, o momento agora é de expectativa. O gabarito preliminar sai nesta terça-feira, 28 de outubro, e o definitivo será conhecido em 11 de novembro. Até lá, o país acompanha de perto essa estreia que promete mudar a forma de reconhecer e valorizar os professores do Brasil.

Confira o cronograma completo divulgado pelo Inep:

26/10/2025 (domingo): aplicação da prova em todo o país

28/10/2025 (terça-feira): divulgação das versões preliminares do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva

28 e 29/10/2025: prazo para envio de recursos

10/11/2025: divulgação do resultado dos recursos

11/11/2025: publicação do gabarito e do padrão de resposta finais

Ou seja: quem está ansioso para saber o desempenho definitivo precisa aguardar até o dia 11 de novembro, quando sai a versão final.

O que a PND avalia

A Prova Nacional Docente faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne iniciativas voltadas à valorização e qualificação da carreira docente. O exame é dividido em duas partes:

Formação Geral Docente, com 30 questões objetivas e uma discursiva, avaliando clareza, coerência, argumentação e domínio da norma-padrão;

Componente Específico, com 50 questões de múltipla escolha, baseadas em situações-problema e estudos de caso, cobrindo 17 áreas de licenciatura.

A estrutura segue as diretrizes da Portaria n.º 399/2025, que define as regras da prova e adota a mesma matriz teórica do Enade das Licenciaturas, fortalecendo a conexão entre a formação universitária e o exercício do magistério.