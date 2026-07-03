Avião cai em Campo Grande e mata duas pessoas

Um avião caiu na manhã desta sexta-feira (3) nas proximidades do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, e deixou duas pessoas mortas. Os corpos foram encontrados em meio aos destroços da aeronave, que ficou destruída em uma área de mata ao lado da pista.

A região do aeroporto é cercada por bairros populosos, como o Maria Aparecida Pedrossian, e é comum o tráfego aéreo de aviões de pequeno porte.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros logo nas primeiras horas do dia. A corporação foi acionada após relatos de uma possível queda de aeronave na região do aeroporto, que fica na saída para Três Lagoas. Moradores e pessoas que estavam nas proximidades relataram ter ouvido um forte barulho.

Os destroços foram localizados depois de buscas feitas na área do aeródromo, localizado na região leste da cidade. Segundo informações iniciais, a queda teria ocorrido poucos minutos após a decolagem, por volta das 6h20. A aeronave foi encontrada do lado direito da pista, em uma região de vegetação próxima ao Condomínio Atlântico.

As vítimas, um homem e uma mulher, estavam presas às ferragens. Até a última atualização, os nomes não haviam sido oficialmente divulgados.

A suspeita inicial é de que o avião seja um Piper Seneca, modelo bimotor usado em voos executivos, táxi aéreo, treinamentos e deslocamentos regionais. A aeronave teria como destino o Pantanal de Mato Grosso do Sul. Também há informações preliminares de que o avião pertenceria a uma empresa que atua no setor aéreo.

A manhã em Campo Grande foi marcada por forte neblina, condição que reduziu a visibilidade na região. Ainda conforme informações iniciais, a decolagem teria sido adiada por causa do mau tempo. A aeronave deveria sair mais cedo, mas só levantou voo depois.

A área da queda foi isolada para o trabalho das equipes de resgate e da perícia. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.