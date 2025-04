Resultado da Tele Sena de hoje (06/04): 4º sorteio de Páscoa 2025

Neste domingo, dia 6 de abril, será realizado o quarto sorteio da Tele Sena de Páscoa de 2025. Nesta edição, os participantes concorrem aos prêmios dos quadros Mais e Menos Pontos, além do esperado sorteio da Tele Sena Completa.

1º sorteio 16/03/2025: 04-06-24-39-41-51

2º sorteio 23/03/2025: 03-07-21-28-37-49

3º sorteio 30/03/2025: 10-17-19-20-43-44

4º sorteio 06/04/2025: xx-xx-xx-xx-xx-xx

5º sorteio 13/04/2025: xx-xx-xx-xx-xx-xx

Esse é um quadro com 35 dezenas, no qual você pode marcar os números sorteados durante os cinco sorteios da campanha que são veiculados aos domingos no SBT.

Como faço para receber o prêmio da Tele Sena?

Acertou os números de alguma faixa? Entre em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação. Aprenda com o vídeo abaixo a fazer o resgate dos prêmios.

