Eleições 2020: saiba os números dos candidatos a prefeito do RJ

As eleições 2020 elegerá os representantes municipais: prefeito e vereador. Ou seja, o cidadão deve anotar dois números diferentes. Diante disso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autoriza que o eleitor leve uma cola com os números dos candidatos que escolher para o dia da votação.

A capital do Rio Janeira conta com 14 candidaturas a prefeito. Destas, 13 foram devidamente deferidas pelo TSE, e uma indeferida com recurso, do candidato Henrique Simonard.

Números dos candidatos a prefeito do Rio – Eleições 2020

É importante que os eleitores conheçam os candidatos, desde seu histórico na política à feitos e causas pessoais. Desta forma, o voto se torna consciente e as chances de um município crescer são maiores. Saiba mais sobre os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro, aqui.

Para o dia da votação, anote sua cola. Veja na lista abaixo os números dos candidatos nas eleições 2020:

Bandeira de Mello (Rede) – 18 ;

; Benedita da Silva (PT) – 13 ;

; Clarissa Garotinho (Pros) – 90 ;

; Crivella (Republicanos) – 10 ;

; Cyro Garcia (PSTU) – 16 ;

; Delegada Martha Rocha (PDT) – 12 ;

; Eduardo Paes (DEM) – 25 ;

; Fred Luz (Novo) – 30 ;

; Glória Heloiza (PSC) – 20 ;

; Henrique Simonard (PCO) – 29 ;

; Luiz Lima (PSL) – 17 ;

; Paulo Messina (MDB) – 15 ;

; Renata Souza (Psol) – 50 ;

; Suêd Haidar (PMB) – 35.

A imagem abaixo é cola eleitoral oficial produzida pelo TSE, se preferir, faça download em PDF aqui. É importante conferir mais de uma vez para não errar os números no dia da votação.

