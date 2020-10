Com o número do CPF, data de nascimento e nome completo da mãe, o cidadão pode consultar o número de inscrição do título de eleitor, a zona eleitoral e até mesmo o endereço do local de votação

Eleições 2020 – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou uma aba de buscas muito simples que identifica todas as informações sobre o título de eleitor, apenas com alguns dados do cidadão. Para realizar a consulta, basta saber o número do CPF ou nome completo, a data de nascimento e o nome completo da mãe.

A consulta traz informações como: o número de inscrição do título; a zona eleitoral e seção; data e endereção do local de votação.

Entretanto, não é necessário estar com o título em mãos no dia da votação, a apresentação de um documento oficial com foto ou e-título é suficiente para votar.

Passo a passo de como consultar o título de eleitor – eleições 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Acesse o site do TSE (clique aqui); Na aba “Título e local de votação – Consulta por nome” preencha os dados corretamente (imagem abaixo); Para consultar a zona eleitoral e o endereço do local de votação, preencha o primeiro espaço com o CPF; Para consultar o número de inscrição do título de eleitor, preencha o primeiro espaço com o nome completo; Em seguida, indique nos campos solicitados a data de nascimento e nome completo da mãe; Por último, faça a verificação e clique em consultar.

Veja também: o que eleitor pode e não pode no dia da votação!

Regularização do título de eleitor

O título de eleitor está regular quando não há nenhuma pendência, deve estar com o voto em dia, ausências justificados, multas pagas e convocações da Justiça Eleitoral cumpridas.

De acordo com o TSE, o prazo para regularizar ou emitir o título de eleitor encerrou dia 6 de maio deste ano. Como prevê a legislação, o registro e outros serviços para eleitores é encerrado 180 dias antes do pleito. Somente após as eleições 2020 as pendências e/ou solicitações poderão ser realizadas.

A situação eleitoral também pode ser consultada pelo site do TSE, clique aqui.