Seleção Brasileira joga mal, mas vence Venezuela com gol de Firmino

A Seleção Brasileira não fez uma grande atuação nesta sexta-feira (13), mas vence a fraca Venezuela e se mantém 100% nas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo no Catar em 2022. Jogando no Estádio do Morumbi, em São Paulo, o Brasil conseguiu furar a retranca venezuelana com gol de Firmino e retomou a liderança da competição .

O time de Tite chegou aos nove pontos em três jogos, com três vitórias, 10 gols marcados e somente dois sofridos.

Seleção Brasileira sofre com falta de criatividade, mas vence Venezuela

O Brasil não contou com Neymar no confronto contra seleção “vinotinto”. O astro do PSG também está fora do próximo jogo da Seleção, contra o Uruguai, devido a uma lesão, e sua ausência já foi sentida na partida desta sexta.

Sem seu principal jogador, a Seleção Brasileira sofria para conseguir furar o bloqueio da Venezuela. Mesmo tendo posse de bola e não sofrendo ataques, o Brasil não conseguia criar. O time carecia de movimentação e jogadas individuais para quebrar o sistema defensivo do rival.

No entanto, mesmo com pouca criação, o time de Tite conseguiu fazer dois gols no primeiro tempo. Mas, o arbitro anulou ambos.

O primeiro foi aos seis minutos, o lateral Renan Lodi recebeu lançamento de Marquinhos e cruzou na área para Richarlison completar para o gol. No entanto, foi marcado o impedimento do lateral.

Já na reta final do primeiro tempo, Douglas Luiz balançou as redes, mas o árbitro assinalou falta de Richarlison na disputa de bola com o zagueiro Osório.

Com a falta do poderio ofensivo na etapa inicial, para o segundo tempo, Tite sacou Douglas Luiz e colocou Lucas Paquetá para dar mais movimentação e aumentar as chances de criação do Brasil. Embora o desempenho não tenha melhorado, a mudança surtiu efeito. Aos 22 minutos, Paquetá enfiou boa bola para Everton Ribeiro que cruzou da direita. Lodi disputou no alto com o zagueiro da Osório e o próprio defensor serviu Firmino, para abrir o placar e fazer o único gol da partida.

Resultado final: Brasil 1 x 0 Venezuela.

Próximos jogos

A Seleção Brasileira retorna a campo na terça-feira (17) pela quarta rodada das Eliminatórias. No entanto, dessa vez o duelo será contra o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 20h.