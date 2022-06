Sessão da Tarde desta semana: filmes de 20 a 24 de junho

A Sessão da Tarde desta semana reúne clássicos, como O Auto da Compadecida, comédias românticas como Esposa de Mentirinha com Adam Sandler, animação, drama e muito mais. Para não perder nada do que vai ser exibido nos próximos dias, confira a programação de 20 a 24 de junho de 2022 da TV Globo. A exibição acontece de segunda a sexta-feira e pode ser acompanhada pelo canal ou gratuitamente na Globoplay.

Segunda-feira, 20 de junho – Sessão da Tarde desta semana começa com Esposa de Mentirinha

A semana irá começar com um longa-metragem estrelado por Jennifer Aniston e Adam Sandler. Na trama, Sandler é Danny, um solteirão que se passa por homem casado para conquistar solteiras. Porém, um dia a estratégia de Danny exigirá mais do que algumas pequenas mentiras. Ele se apaixona por Palmer, mas a jovem quer conhecer a tal esposa que Danny diz estar em processo de separação. Como não quer revelar sua mentira, Danny pede a ajuda de Katherine, uma amiga que tem dois filhos, para fingir que é sua esposa.

Título Original: Just Go With It

Elenco: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Nick Swardson, Brooklyn Decker, Bailee Madison

Direção: Dennis Dugan

Nacionalidade: Americana

Ano: 2011

Assista o trailer:

Terça-feira, 21 de junho – Globo vai passar O Livro do Amor

O filme de terça-feira da Sessão da Tarde desta semana é estrelado por Maisie Williams, de Game Of Thrones, e Jason Sudeikis da série Ted Lasso. Quem ligar a televisão neste dia vai acompanhar a história de Henry, um arquiteto que não tem forças para lidar com a recente perda da esposa. Ele acaba fazendo amizade com uma menina introvertida que tem um sonho inusitado. Durante o processo, Henry aceita ajudar a jovem a construir uma jangada que a ajudará a atravessar o atlântico.

Título Original: The Book Of Love

Elenco: Jessica Biel, Maisie Williams, Mary Steenburgen, Orlando Jones, Jason Sudeikis

Direção: Bill Purple

Nacionalidade: Americana

Ano: 2016

+Estreias de junho 2022 do Globoplay: veja o que assistir

Quarta-feira, 22 de junho – Viva: A Vida É Uma Festa

No meio da semana, é hora de assistir o filme da Pixar Viva: A Vida É Uma Festa. O longa foi vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2018. A história segue um garotinho de 12 anos, Miguel, que deseja ser um músico famoso e ama a arte, mas é impedido de chegar até mesmo perto da música pela família, que tem sérios traumas com o assunto. O menino desobedece as ordens da família no Dia dos Mortos e acaba em uma enrascada que o fará desvendar um mistério que teve início 100 anos atrás.

Título Original: Coco

Elenco: Anthony Gonzalez, Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Alanna Ubach, Renee Victor, Jaime Camil, Alfonso Arau, Herbert Siguenza

Direção: Adrian Molina e Lee Unkrick

Nacionalidade: Americana

Ano: 2017

Assista o trailer do filme da sessão da tarde desta semana:

Quinta-feira, 23 de junho – O Auto Da Compadecida

Na quinta-feira, A Globo vai passar o filme brasileiro O Auto Da Compadecida na Sessão da Tarde desta semana. Adaptação da obra de Ariano Suassuna, o longa tem pontapé inicial na trajetória de João Grilo e Chicó, dois pobretões de uma cidadezinha nordestina que armam confusões e tentam passar a perna em todo mundo. Após trombar com um perigoso cangaceiro, João Grilo acaba na frente de Jesus Cristo e precisa prestar conta de suas ações na Terra.

Título Original: O Auto Da Compadecida

Elenco: Matheus Nachtergaele, Selton Mello, Denise Fraga, Diogo Vilela, Marco Nanini, Fernanda Montenegro

Direção: Guel Arraes

Nacionalidade: Brasileira

Ano: 2000

Sexta-feira, 24 de junho – A Bússola de Ouro

No final da sessão da tarde desta semana, a Globo vai exibir A Bússola de Ouro com Nicole Kidman. Adaptação do primeiro livro da Trilogia Fronteiras do Universo de Philip Pullman, o filme mostra uma garotinha órfã, Lyra, que foi criada na Universidade Oxford e mal sabe o que a espera no futuro. Uma investigação determina que crianças correm grande perigo e Lyra descobre que uma bússola de ouro será um importante instrumento durante sua jornada, que promete mudar o mundo.

Título Original: The Golden Compass

Elenco: Nicole Kidman, Daniel Craig, Dakota Blue Richards, Ben Walker, Freddie Highmore, Ian McKellen, Eva Green

Direção: Chris Weitz

Nacionalidade: Americana

Ano: 2007

Assista o trailer do filme da sessão da tarde desta semana:

Que horas começa a Sessão da Tarde desta semana

A Sessão da Tarde começa sempre na faixa das 15h30. A exibição dos filmes da semana tem início logo após a reprise de O Cravo e a Rosa. A duração da transmissão acontece geralmente até às 17h05, horário do Vale a Pena Ver de Novo, que atualmente exibe reprise de A Favorita.

Não é obrigado que você acompanhe a sessão da tarde desta semana pela TV Globo, para quem está fora de casa neste período ou não tem um aparelho de televisão, há uma alternativa: a Globoplay. A plataforma streaming oferece gratuitamente a aba “agora na TV” para que o público acompanhe a programação em tempo real da emissora.

A única obrigatoriedade é a criação de um cadastro na plataforma. Porém, fique tranquilo que o processo é rápido e não exige nenhum pagamento. Como sua conta será gratuita, só terá acesso a aba “agora na TV” e alguns conteúdos liberados. O catálogo de séries, novelas, filmes e documentários é reservado para os clientes do serviço.

