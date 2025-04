Veja o que abre na Sexta-Feira Santa em Campo Grande

Campo Grande — Vem feriadão prolongado com a junção da Sexta-feira Santa (18) e do feriado de Tiradentes (21), totalizando quatro dias de folga. Durante esse período, diversos serviços públicos e privados terão horários de funcionamento alterados. Confira o que abre e fecha em Campo Grande.

O que funciona em Campo Grande Sexta-Feira Santa?

Repartições Públicas

Os servidores públicos estão de recesso. Órgãos municipais e estaduais estarão fechados de sexta-feira (18) a segunda-feira (21), retornando às atividades na terça-feira (22).​

Posto de Saúde

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) funcionarão normalmente em regime de plantão. Postos de saúde e unidades básicas estarão fechados durante o feriado.​

Coleta de Lixo

O serviço de coleta domiciliar será mantido conforme o cronograma habitual, sem interrupções.​

Transporte Público

Os ônibus operarão com horários especiais, similares aos de domingos e feriados. É recomendável consultar os horários atualizados no site oficial do transporte coletivo.​

Comércio

Lojas do centro e de bairros poderão funcionar em horários reduzidos ou permanecer fechadas, especialmente na Sexta-feira Santa e no domingo de Páscoa. A abertura é facultativa, conforme acordos sindicais.​

Shoppings

As praças de alimentação e áreas de lazer funcionarão normalmente. As lojas terão horários especiais, que podem variar entre os estabelecimentos. Recomenda-se verificar diretamente com cada shopping.​

Supermercados

A maioria dos supermercados abrirá em horários diferenciados durante o feriado. Alguns poderão fechar na Sexta-feira Santa. É aconselhável consultar os horários específicos de cada unidade.​

Feirona

A feira central abre nesta sexta-feira, 18, com o festival do peixe.