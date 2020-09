Para algumas pessoas basta uma sombra e água fresca para relaxar. Com a peperômia, não é diferente. Se você pensa em agregar vida a sua casa, essa espécie é uma ótima opção.

As peperômias tem em média 25 centímetros. Ou seja, não ocupam muito espaço. Além de gostarem de calor, também não precisam de rega diária e nem de fertilização industrial.

Quer mais? A planta não é tóxica nem para pessoas, nem para pets! Sendo assim, não tem motivos para você não rolar pra baixo e escolher um tipo de peperômia para se apaixonar hoje.

Tipos de peperômia

Antes de mais nada, vale conhecer quais peperômias são mais fáceis de encontrar e também seus cuidados particulares. Dessa forma, você acerta na decoração da casa, além de aprender logo de cara quais são os gostos específicos de cada plantinha.

Peperômia melancia

A planta possui esse nome porque as folhas lembram a casca de uma melancia! Além do visual inesperado na parte de cima, seu caule é de cor rosada. Dessa forma, a diferença entre os tons promove um belo contraste, que pode ser utilizado na decoração de ambientes acinzentados.

Quanto aos cuidados, a peperômia deve ficar num ambiente de luz difusa. No mais, a espécie prefere regiões quentes, de inverno ameno.

Peperômia tricolor

A espécie tricolor se caracteriza por possuir três tons: creme, rosa e verde. Embora ela fique bem dentro de casa, o segredo para uma folha de cor viva é levá-la de vez em quando para tomar banhos de sol. Além disso, não esqueça de regá-la quando o solo estiver seco, nunca o encharcando.

A peperômia marrom

Em terceiro, a peperômia caperata, apelidada de peperômia marrom. Suas folhas são mais escuras e lembram o tom de terra molhada ou também, podem ser rosadinhas.

No geral, além da cor, a planta possui folhas enrugadas ou em alto relevo, que dão um super charme a decoração.

Além disso, a espécie fica bem em casa ou em quintais, mas não tolera geadas. Posicione-a sob meia sombra e regue-a quando o solo estiver seco.

Peperômia pendente

De folhagem verde clara, escura ou até esbranquiçada, a peperômia pendente pode fazer uma linda cachoeira de folhas na sua varanda, assim como a hera.

Ademais, essas plantas gostam de locais bem iluminados, então é importante posicioná-las perto de janelas. Se você mora próximo ao mar, essa peperômia é pra você, pois a espécie não é surfista, mas adora clima litorâneo.

Entre as opções de peperômia, a pendente costuma passar dos 25 cm. Portanto, reserve um espacinho maior para esse exemplar.

A peperômia variegata

Essa peperômia, por sua vez, possui folhas mais largas, que são verde no centro e amareladas na ponta. A espécie, além disso, fica muito bem em casa, principalmente em vasos. Regue sempre que o solo estiver seco e a adubagem pode ser feita duas vezes ao ano.

Como cuidar de peperômia

Inicialmente, atente-se ao tipo de vaso. Compre um que tenha aqueles furinhos embaixo para a água drenar. Além disso, saiba que as peperômias preferem espaços mais apertados do que folgados. Então, conforme ela for crescendo, não precisa ter muita pressa na hora de trocá-la de local.

Uma observação importante sobre o tópico é que nunca se muda uma planta de lugar quando as flores estão nascendo.

Em segundo lugar, o sol. Peperômias gostam de luz indireta. Logo, se ela ficar dentro de casa, posicione-a num ambiente bem iluminado. Já no jardim, uma dica é deixá-la próxima à uma espécie mais alta, para que a folha da peperômia não se queime devido às luzes solares.

Por fim, outra opção, principalmente para a peperômia pendente, é posicioná-la na varanda. Dessa maneira, você decora as janelas ou a entrada da casa, e deixa a espécie feliz, uma vez que esses locais costumam receber luz natural e também possuir sombra.

Já em relação à rega, tome cuidado com a estação. Por exemplo, você regará mais a peperômia no verão do que no inverno. Para não ter erro, confira se a terra da planta está seca, antes de regá-la novamente. Para isso, basta apalpar o substrato na superfície e no interior do vaso.

Por último, as peperômias também são muito tranquilas quanto a fertilização. Uma vez que são espécies de porte pequeno, basta para elas um solo rico em matéria orgânica.

Se você quiser adicionar fertilizantes industriais no cuidado da planta, prefira a versão líquia e aplique algumas vezes durante os meses da fase de crescimento.

Fonte: Southern Living, Leafy Place.