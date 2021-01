Estilo Kamala Harris: veja o guarda-roupa da vice-presidente dos EUA

O dia 20 de janeiro de 2021 entrou, de fato, para a história com a posse de Joe Biden como 46º presidente dos Estados Unidos. Assim, pelos próximos quatro anos ele vai governar o país ao lado da primeira mulher e primeira negra a assumir o cargo de vice-presidente. Uma figura forte, empoderada e que deseja servir de inspiração para as futuras gerações. Essa aspiração, aliás, se traduz em seu guarda-roupa. Então, que tal conhecer melhor o estilo Kamala Harris de se vestir?

Quem é Kamala Harris?

Mas, antes de falar sobre o seu visual, vale entender um pouco da história de Kamala Harris. Em primeiro lugar, ela nasceu em Oakland, na Califórnia, e tem 55 anos. É filha de um casal de imigrantes, ou seja, suas raízes estão na Índia e também na Jamaica. Suas origens, inclusive, são motivo de grande orgulho para ela. Sua mãe, Shyamala Gopalan, era pesquisadora de câncer de mama. Enquanto isso, seu pai, Donald Harris, foi professor emérito na faculdade de Stanford.

Kamala formou-se em Economia, Ciência Política na Universidade Howard e também tem um diploma em Direito pelo Hastings College. Além disso, em sua trajetória política ela assumiu a posição de segunda mulher negra a ocupar uma cadeira no senado americano. Ela foi eleita senadora pela Califórnia em 2016. Além disso, foi procuradora-geral pelo mesmo estado.

Como é o estilo Kamala Harris?

O mundo inteiro está de olho nas capacidades e no caminho que a vice-presidente vai trilhar na Casa Branca. Assim, ciente da importância de seu papel, no discurso de posse ela reforçou o desejo de ser inspiração para muitas mulheres.

Mas isso vai além da vida pública, passando também pelo estilo Kamala Harris e suas escolhas fashion. Afinal, a moda também pode ser uma poderosa ferramenta de comunicação. Isso se torna ainda mais evidente quando se trata de uma mulher à frente de um cargo tão importante. Principalmente em tempos de pandemia, em que até as máscaras de proteção funcionam como expressão não-verbal da visão política das pessoas.

Nesse sentido, a combinação do visual simples, equilibrado, confortável e despojado da vice-presidente chama bastante a atenção. Tanto que criaram até mesmo um site exclusivo que reúne suas produções. Ou seja, se tiver curiosidade, basta acessar o What Kamala Wore (“O que Kamala Vestiu”, em tradução livre) para acompanhar o que ela usa.

Por fim, vale dizer que o estilo Kamala Harris é também estratégico, fácil e descomplicado. Os terninhos neutros passam uma imagem amigável e acessível, mas também demonstram que ela é assertiva e não tem tempo a perder. Por outro lado, os tênis nos pés refletem seu jeito divertido e espontâneo.

O look da posse

Na última semana, a atenção mundial se voltou para o Capitólio americano. Na cerimônia de posse, o estilo Kamala Harris teve um grande destaque: a cor. Ela usou um sobretudo roxo e, por baixo, apostou em um vestido no mesmo tom. O look teve assinatura de Christopher John Rogers, estilista negro de Nova York, que já vestiu nomes como Rihanna e Cardi B.

No entanto, a escolha monocromática não foi por acaso. A paleta revela o interesse pela união do país e traça um olhar para o futuro. Ao mesmo tempo, transmite espiritualidade sem tirar os pés do chão. Além disso, remete às sufragistas britânicas do início do século 20. O movimento foi precursor do feminismo e suas lutas resultaram no direito de voto das mulheres.

Estilo Kama Harris – terninhos e blazers bem cortados

Peças clássicas e bem ajustadas enchem o visual de Kamala. Quando usa o traje completo, ela costuma adotar scarpins e cores neutras. Prefere o conjunto de alfaiataria com calça, ainda que as saias apareçam vez ou outra nas produções.

Já em relação às cores, ela foca em cartelas mais sóbrias, como preto, branco, tons terrosos e azul.

Relação antiga com as pérolas

As pérolas são vistas com frequência nos looks de Kamala Harris. Seja um colar ou nos brincos. Esse tipo de joia tem, afinal, um significado especial para ela. Isso porque, ao se formar em 1986, ela integrou uma fraternidade negra, a Alpha Kappa Alpha (AKA).

O acessório é, enfim, um símbolo de suas fundadoras, “As 20 Pérolas”. Por isso, Kamala tem uma coleção interessante com muitas versões, inclusive peças de pérolas negras.

Visual confortável e casual

Quando o assunto é moda, sem dúvida o estilo Kamala Harris desafia etiquetas e dress codes tradicionais. Como uma mulher empoderada, ela cria suas próprias regras. Assim, ela investe muito em peças mais descontraídas, como jeans, legging e, claro, tênis. Aliás, o calçado já virou uma marca especial da vice-presidente.

Apesar de serem opções práticas, são sempre elegantes e discretas. Essas escolhas denotam sua expressão pessoal enquanto a fazem se aproximar das pessoas. Como resultado, Kamala passa longe da ideia de política careta, fria ou distante.

Estilo Kamala Harris – eventos de gala

Fora dos ambientes políticos, o estilo Kamala Harris segue elegante e discreto em eventos de gala e aparições em tapetes vermelhos. Em geral, ela usa vestidos longos e midi – ou seja, até a altura dos joelhos. Ademais, a cor preta costuma estar muito presente nos looks que escolhe para essas ocasiões.

Entretanto, para fugir da sobriedade, a vice-presidente americana gosta de apostar no brilho, com lantejoulas e detalhes metálicos.