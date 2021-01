Música, Originalidade e Memes: o renascimento de Supla na Internet

Uma das surpresas mais divertidas entre o fim de 2020 e o começo de 2021 foi o aumento repentino na popularidade do músico Supla. Surpreendentemente, o artista que tem carreira desde a década de 1980 chegou a 285 mil seguidores em seu Instagram – e está atraindo muitos jovens em sua postagem. Mas qual será o segredo de Supla para ter conseguido renascer na Internet?

Confira abaixo e relembre sua carreira:

Infância no exterior

Nascido Eduardo Smith de Vasconcellos Suplicy, Supla é filho dos políticos Eduardo Suplicy e Marta Suplicy. Desde cedo teve contato com a cultura americana, pois seus pais foram estudar em Michigan quando ele tinha apenas 6 meses de idade; a estadia dos Suplicy no país continuou até Supla completar 8 anos. Como resultado desse período, o artista sempre esteve muito próximo da música – vendo shows de cantoras como Joan Baez e Carole King.

Inclusive, é por esse motivo – e sua segunda passagem prolongada nos Estados Unidos – que Supla sempre mistura palavras em português e inglês quando fala; certamente, uma marca registrada de sua personalidade.

O músico já foi questionado muitas vezes pela carreira política de seus pais, mas já deixou claro que não gosta de se envolver com a opinião política deles.“Ser filho de político sempre me encheu muito o saco. Respondo por isso há 34 anos. Isso me incomodava muito. Aquela história de ‘conseguiu sucesso pelos pais’. Ter que responder por algum ato político do pai, responder por um ato político da mãe. Vai se f****. Tenho minha opinião, mas não respondo por eles”, afirmou Supla em uma entrevista à Bandeirantes.

Trajetória de Supla até o momento

Supla já é uma figura que está há algum tempo na cultura do povo brasileiro. Embora alguns somente lembrem dele por sua participação no reality show A Casa dos Artistas, Supla começou sua carreira na música. Influenciando por grupos punks, liderou bandas como Tokyo e Psycho 69, mas já mostrou outras facetas musicais em projetos solo e com o seu irmão (João Suplicy), na banda Brothers of Brazil. Fora isso, já fez duetos e gravações com grandes nomes como Rita Lee, Cazuza, Cauby Peixoto e até Ian McCulloch, vocalista da banda Echo and The Bunnymen.

Como citado anteriormente, Supla foi um dos principais nomes da Casa dos Artistas, o primeiro reality show do Brasil. Lá chegou a final com Bárbara Paz, seu par romântico dentro do programa, porém foi ela quem levou o prêmio. Mas depois disso, seu rosto apareceu diversas outras vezes na televisão brasileira. Talvez uma das aparições mais marcantes nesse período seja a no programa Piores Clipes do Mundo, da MTV Brasil. Na época, Supla havia lançado o single Green Hair e apareceu diversas vezes no programa de Marcos Mion. O clipe foi considerado “a obra-prima do trash” e todos gostavam de zoar os movimentos “diferentões” que Supla gravou para o vídeo.

Como resultado de sua popularidade nessa época, Supla vendeu mais de um milhão de cópias do seu disco O Charada Brasileiro; provando que ser considerado trash não desqualificava sua música em nenhum momento.

Mais à frente,também foi chamado para apresentar programas como Viva a Noite e Brothers (em companhia do irmão João Suplicy). Fazia algum tempo que ele não rendia tantas notícias quanto agora, mas o lançamento de seu novo trabalho – o divertidíssimo Suplaego – trouxe um repentino renascimento de Supla na era da Internet.

Sucesso repentino nas redes sociais

Supla nunca deixou de viralizar na Internet, afinal já virou memes com a apresentadora Ana Maria Braga, mas talvez seja a primeira vez que ele atinge o patamar de repercussão atual, nas redes sociais. Tudo começou com a divulgação do single Kung Fu on You, uma música que sintetiza a originalidade e a irreverência de Supla. O clipe gravado em Cubatão contava com uma coreografia engraçada com golpes no ar e uma vibe bem semelhante àquela de Green Hair.

Um dos primeiros memes dessa nova fase veio como resultado de sua participação no programa Donos da Bola para divulgar a música nova. Lá, ensinou aos comentarista Edílson Capetinha e Craque Neto a coreografia de Kung Fu on You.

Com novos fãs surgidos dessa participação no programa, o “papito” decidiu utilizar seu Instagram para interagir mais ainda com quem o acompanha. Os vídeos, em sua maioria respondendo fãs, sempre trazem reações ou frases divertidas de Supla; nada mais justo para as perguntas bizarras que ele recebe.

O sucesso de suas respostas sinceronas ajudaram Supla a atingir a marca de 285 mil seguidores em seu Instagram. Como resultado da nova popularização, muitos fãs já fazem memes no TikTok com o músico e até criaram uma página de “melhores momentos” no Twitter; se você usa a rede social e quer rir, siga a página Supla out of context.

Melhores vídeos do Instagram do Papito

Principais músicas de sua carreira