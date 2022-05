Como está a votação do Power Couple: quem sai hoje? (19/05)

A segunda DR do reality de casais da Record foi formada na noite da última quarta-feira, 19. Brenda & Matheus, Erika & Dinei e Baronesa & Rogério disputam a preferência do público e um deles deixa a competição. As enquetes extraoficiais já apontam como está a votação do Power Couple e quem sai hoje.

Como está a votação do Power Couple atualizada

A votação do Power Couple está desfavorável para Baronesa e Rogério. Até às 13h desta quinta-feira, dia da eliminação, os pais de MC Gui eram os menos votados da enquete UOL, com apenas 29,08% dos votos. No reality, os fãs devem votar em quem deve permanecer na casa, e o casal que receber o menor número de votos é eliminado.

Os favoritos do público nessa DR são Brenda e Matheus, Erika e Dinei. O casal do Brincando com Fogo está na liderança com 36,10% da preferência da audiência, seguidos do ex-jogador de futebol e sua esposa, com 34,82% dos votos.

A enquete do DCI aponta para um resultado diferente. Para 46,30% dos leitores, quem deve sair é o casal Dinei e Erika. Em segundo lugar está Brenda e Matheus, com 34,31% dos votos, e Baronesa e Rogério estão em último, com 19.39%.

As enquetes do UOL e DCI não tem influência sobre o resultado oficial da votação que será anunciado hoje pela apresentadora Adriane Galisteu.

Como foi formada a DR? Dinei e Erika tiveram o pior desempenho na prova dos casais, junto com Luana e Hadad. O critério de desempate foi o saldo da conta conjunta, e o ex-jogador de futebol levou a pior. Brenda e Matheus também foram parar na DR por terem zerado o valor da conta. Já Rogério e Baronesa foram os mais votados pelos colegas, com cinco votos.

Que horas começa o Power Couple hoje?

O Power Couple hoje começa às 22h30, horário de Brasília, na Record. O reality show é exibido logo após a novela Amor Sem Igual e fica no ar por duas horas, de acordo com a programação oficial.

O programa de hoje mostra todas as tretas que aconteceram entre os casais após a votação de ontem. O encerramento da votação acontece no final do programa, junto com o anúncio da eliminação. Depois do fim do programa ao vivo, os eliminados participam da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie e Lidi Lisboa no R7 e no Playplus, na qual comentam sobre os principais acontecimentos durante a passagem pelo reality.

Para acompanhar o programa de hoje, basta sintonizar na Record no horário indicado. Também é possível assistir o reality ao vivo gratuitamente no PlayPlus, mediante cadastro. Já o pay-per-view custa R$15,90 por mês.

Quem ainda está no programa?

Doze casais ainda competem pelo prêmio do Power Couple Brasil 6. Na semana passada, Rodrigo Mila e Daiana foram os primeiros eliminados.

Quem segue no jogo são os paticipantes Hadballa e Eliza; Matheus Sampaio e Brenda Paixão; Rogério e Baronesa; Pe Lanza e Anne Duarte; Mussunzinho e Karoline Menezes; Ivy Moraes e Fernando Borges; Dinei e Erika Dias; Michelle Passa e Bruno Passa; João Hadad e Luana Andrade; Nahim e Andreia Andrade; Adryana Ribeiro e Albert Bressan;

Cartolouco e Gabi Augusto.

Qual o prêmio do Power Couple? O prêmio para os vencedores pode chegar a R$1 milhão. Quem ganhar leva o saldo acumulado na conta conjunta, que depende do desempenho dos casais nas provas.

