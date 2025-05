Gretchen? Quem sai hoje do Power Couple na 2ª DR

Nova berlinda formada e agora é hora de saber quem fica e quem sai do reality show, de acordo com a parcial Power Couple. A disputa terá resultado ainda hoje, quinta-feira (15). Carol e Radamés, Gi e Eros, e Gretchen e Esdras disputam a permanência.

Parcial de quem sai do Power Couple

Gi e Eros aparecem na parcial Power Couple do UOL como o casal que irá sair do programa esta semana. A dupla é a menos votada na enquete “Quem você quer que fique?” e soma atualmente 20,55% dos votos. A consulta foi realizada às 9h.

Porém, nem tudo está perdido para a dupla, já que dois de seus adversários não estão com porcentagens tão distantes. O segundo casal menos votado para ficar no reality show é Gretchen e Esdras. Eles tem 39,28% dos votos.

Quem aparentemente respira aliviado nesta parcial é o casal Carol e Radamés. A dupla tem 40,17% dos votos e até agora é apontada como a campeã da berlinda.

Ainda restam 12 participantes na mansão.

Como votar?

Para que seu voto seja validado, é necessário ir até a enquete oficial do Power Couple, que fica disponível no site da emissora, o R7 (https://www.r7.com/). Depois que entrar no site, clique na aba do reality show.

A enquete aparecerá logo no começo dessa nova página. Clique no casal que deseja salvar. Em seguida, selecione a caixinha “sou humano” e depois confirme a decisão ao apertar “votar”.

Você poderá repetir o processo quantas vezes quiser, não há limites de votos por IP. A votação pode ser pelo celular, computador, tablet ou qualquer outro dispositivo móvel. São válidos apenas os votos realizados em território nacional.