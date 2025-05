Gretchen saiu do Power Couple? Volta de casal gera confusão

A volta de Talira e Rafael para a mansão do Power Couple foi repleta de confusão na madrugada dessa sexta-feira. Assim que o casal pisou na sala, Gretchen ameaçou desistir do programa com o marido Esdras.

O que aconteceu com a Gretchen?

Durante a madrugada de quinta-feira, a cantora Gretchen protagonizou um momento de tensão no Power Couple Brasil. Após o retorno de Talira Manñes e Rafael Pessina da primeira D.R. da temporada, Gretchen se exaltou, criticou a participante e ameaçou deixar o programa.

“Ela não vai fazer deboche comigo. Ela não é nada, nem profissão ela tem”, disparou Gretchen, visivelmente irritada. A artista tentou comunicar à produção sua intenção de sair do reality, mas foi contida por outros participantes.

Esdras de Souza, marido de Gretchen, também manifestou insatisfação com a permanência do casal rival. "Ou eles ou nós", afirmou. A situação gerou desconforto entre os demais competidores, que tentaram acalmar o casal.

“Vai ter muita provocação, muito deboche. Eu sei que uma hora eu não vou me controlar”, justificou Gretchen sobre sua vontade de sair.

Apesar do caos na mansão, até o início da madrugada a famosa e Esdras não tinham desistido do programa,