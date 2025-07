Quando acaba o Power Couple 2025? Veja a data da final

A quinta temporada do Power Couple segue no ar, com apresentação de Adriane Galisteu e exibição pela Record. 13 casais competem em provas de resistência, agilidade e afinidade, podendo faturar mais de R$ 1 milhão. Mas, quando acaba o reality? Veja quando será a grande final.

Quando é a final do Power Couple 2025?

O Power Couple Brasil estreou em 29 de abril e vai terminar no dia 10 de julho, uma quinta-feira, após pouco mais de dois meses no ar. As informações foi confirmada pela TV Record.

O reality é exibido de segunda a sábado, sempre às 22h30 e vai distribuir até R$ 1 milhão para o casal vencedor. Rodrigo Carelli dirige o programa, que neste ano teve a apresentação de Rafa Brites e Felipe Andreoli.

Participaram dessa dessa edição um elenco de 14 casais. Entre os participantes, estão Gretchen e Esdras de Souza, mas a dupla pediu para sair. Outro casal escalado foi o Dhomini Ferreira, campeão do BBB3, e sua esposa Adriana Leizer. Eros Prado e Giovanna Prado também entraram na disputa. O programa contou ainda com nomes como Eike Duarte, ex-ator da Globo, que participa ao lado de Natália Vivacqua, e Silvia Catra, viúva do funkeiro MC Catra, que entrou acompanhada de André Barcellos.

Rayanne Morais e Victor Pecoraro, ambos com passagens por novelas e realities, também compõem o time. Guilherme Seta, ex-ator mirim conhecido por papéis em novelas infantis, participa com a namorada Bia Valente. Francine Piaia, do BBB9, está no reality com seu parceiro Júnior.

Outro casal formado por ex-participantes de realities é Giovanna Menezes e Diego Superbi, que vieram do De Férias com o Ex. O ex-jogador Radamés Furlan e sua esposa Carol Furlan, atleta de judô, também estão na competição, assim como Everton Neguinho e Emilyn Marçal, casal formado por apresentador e modelo. Completam o elenco Antony Marquez e Ana Paula, influenciadores digitais, o ator veterano Kadu Moliterno com sua esposa Cristianne, e o jornalista Rafael Pessina, que participa ao lado de Talita Lira.