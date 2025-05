Como votar no Power Couple para eliminar na 1ª DR

A primeira DR do Power Couple 2025 está formada e a votação começa agora. Para eliminar Paula e Antony Giovanna e Diego, ou Talira e Pessina, é necessário tomar uma decisão, então veja como votar no Power Couple para tirar um deles na quinta-feira.

Como votar no Power Couple?

A votação da D.R. acontece no site oficial do programa no R7. As opções ficam disponíveis por ordem alfabética e o público vota em qual ‘casal deve continuar’ no jogo. Sendo assim, os dois casais mais bem votados continuam na disputa, enquanto o com menor número de votos deixa o reality show. A eliminação ocorre toda quinta-feira, 8 de maio, ao vivo.

Para votar, não é necessário fazer login com e-mail e senha na plataforma. Ao entrar no site do programa, o banner da votação será exibido em destaque. Basta clicar e em seguida selecionar a opção que deve continuar no jogo.

Na segunda e última etapa, será exibido o botão ‘Sou humano’ em que você deve marcar a caixinha e, após a validação de segurança, clicar no botão ‘votar’. O voto só é confirmado após a mensagem ‘vote novamente’ ou ‘voto computado com sucesso’ é exibida. O usuário pode votar quantas vezes quiser.

Como assistir ao vivo?

O Power Couple vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 (horário de Brasília) na Record TV. Além da exibição na TV aberta, o programa também é transmitido ao mesmo tempo através do Playplus, serviço de streaming da emissora, na aba ‘No Ar”. No entanto, para acompanhar os desdobramentos do programa, é preciso fazer login usando e-mail e senha. Caso não tenha, será solicitado que um cadastro rápido seja feito.