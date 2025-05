Enquete UOL quem sai do Power Couple: parcial da 1ª DR (08/05/25)

Três casais estão na primeira DR e agora eles dependem do público para continuar na disputa. O resultado oficial só será anunciado na noite desta quinta-feira, 8 de maio, mas a parcial da enquete UOL do Power Couple já mostra quem deve ser o eliminado do reality show.

Enquete UOL parcial quem sai do Power Couple

Quem deve sair do Power Couple, de acordo com a Enquete UOL parcial, é o casal Giovanna e Diego com 40,97% dos votos. Talira e Rafa tem 30,48% dos votos para sair, enquanto Ana Paula e Antony somam 28,56%.

A parcial da enquete UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado nesta noite.

A enquete continuará aberta até o horário do programa ao vivo, a partir das 22h30, quando Felipe Andreoli e Rafa Brites anunciarão o nome do casal que recebeu mais votos para ser eliminado.

Votar no R7

Para votar no Power Couple pelo R7 não é necessário criar nenhuma conta e nem pagar por nada. Além disso, os votos no site são ilimitados! Esta enquete oficial do programa define quem sai e quem fica no reality show.

Passo 1 – O primeiro passo para conseguir votar pelo seu computador é acessar o site do R7 no endereço https://www.r7.com/. Você terá que clicar na aba “Power Couple”.

Passo 2 – Depois, você vai clicar na enquete e verá os nomes e fotos dos participantes que estão na DR. Clique na imagem do casal escolhido para sair e depois aperte “sou humano” da verificação de robôs;

Passo 3 – Para confirmar que você quer salvar o participante que selecionou, terá que apertar o botão “votar” para finalizar o processo. Depois que receber a mensagem “voto computado com sucesso”, você já poderá apertar “votar novamente” caso queira dar mais votos para o seu participante favorito.