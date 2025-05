Quem saiu do Power Couple 2025: casal Giovanna e Diego é eliminado

Quem saiu do Power Couple 2025 nessa semana foi a dupla Giovanna e Diego. Esta foi a primeira DR da temporada e a disputa teve como os adversários Talira e Rafa, e Ana Paula e Antony.

Quem saiu do Power Couple na Record?

Quem saiu do Power Couple 2025 esta semana foi o casal Giovanna e Diego. A dupla somou apenas 26% dos votos do público e foi a menos votada em uma berlinda tripla para continuar. Os confinados Talira e Rafa, Ana Paula e Antony continuam no jogo de casais.

Os números confirmam a enquete UOL.

A volta de Talira e Rafa gerou climão dentro da casa, e deixou Gretchen irritada. A participante chegou a dizer que irá desistir do reality. Os casais vem trocando farpas e durante a votação aconteceu até uma confusão entre eles.

Quem já ganhou o Power Couple?

1ª edição: Laura Keller e Jorge Sousa – valor do prêmio: R$ 697 mil

2ª edição: Nayara Justino e Cairo Jardim – valor do prêmio: R$ 399 mil

3ª edição: Tati Minerato e Marcelo Galatico – valor do prêmio: R$ 303 mil

4ª edição: Nicole Bahls e Marcelo Bimbi – valor do prêmio: R$ 596 mil

5ª edição: Matheus Yurley e Mari Matarazzo – valor do prêmio: R$ 403 mil

Veja os participantes do Power Couple.