Quando passa o Power Couple: programação completa

Adriane Galisteu segue no comando do reality show

A nova temporada do Power Couple estreia a nesta segunda-feira, 2, e treze casais competem pelo prêmio que pode chegar até R$1 milhão. É possível acompanhar a disputa na Record e também pelo pay-per-view. Em dúvida sobre quando passa o Power Couple? Veja a programação completa.

Quando passa o Power Couple na Record?

O Power Couple passa de segunda a sábado, às 22h45, horário de Brasília, na Record. Há duas formas de acompanhar a competição de casais: a primeira é sintonizando no canal aberto da emissora no horário indicado.

A segunda é através da plataforma de streaming Playplus, que disponibiliza o sinal da Record gratuitamente mediante cadastro. Porém, quem quiser ter acesso ao pay-per-view e acompanhar durante 24 horas por dia tudo o que acontece na mansão Power, precisa ter o plano pago ao custo de R$15,90 por mês.

A programação da semana ainda não foi divulgada oficialmente, mas o reality deve seguir o mesmo formato dos anos anteriores.

Na segunda-feira, é dia de prova das mulheres. Os maridos escolhem quanto eles querem apostar em suas esposas. Quem não conseguir cumprir a tarefa corretamente perde o dinheiro apostado. A mesma dinâmica acontece na prova dos homens, na terça-feira.

Na quarta, acontece a disputa mais importante da semana, a prova dos casais. Quem tiver o pior desempenho, vai direto para a DR. A segunda vaga na berlinda é ocupada pelo casal que tiver o menor saldo na conta.

No mesmo dia é realizada também a votação na sala da casa da mansão Power. O casal mais votado também vai para a DR. Os três pares disputam a preferência do público na votação popular. A eliminação acontece às quintas.

Há ainda as festas, momento de integração entre os confinados, que costumam acontecer entre sexta e sábado.

Quem vai participar do Power Couple 2022?

A lista oficial com os treze casais participantes já foi divulgada pela Record. São eles:

Adryana Ribeiro (cantora) e Albert Bressan (empresário);

Nahim (cantor) e Andreia Andrade (empresária);

Pe Lanza (músico) e Anne Duarte (publicitária);

Baronesa (empresária) e Rogério (empresário);

Brenda Paixão (digital influencer e maquiadora) e Matheus Sampaio (digital influencer e empreendedor);

Rodrigo Mila (DJ e digital influencer) e Daiana Araújo (cabeleireira)

Hadson Nery (treinador de futebol) e Elizabeth Fagundes (empresária);

Dinei (ex-jogador de futebol) e Erika Dias (administradora);

Cartolouco (jornalista) e Gabi Augusto (empresária);

Ivy Moraes (empresária, modelo e digital influencer) e Fernando Borges (empresário, modelo e digital influencer);

Mussunzinho (ator) e Karoline Menezes (assessora e empresária);

João Hadad (empresário e digital influencer) e Luana Andrade (modelo fotográfica);

Michele Passa (professora, digital influencer e consultora de imagem) e Bruno Passa (oceanógrafo).

O programa segue sob o comando de Adriane Galisteu. Essa é a sexta temporada do Power Couple Brasil. No ano passado, os vencedores foram Mari Matarazzo e Matheus Yurley, que levaram para casa cerca de R$400 mil, saldo acumulado por eles durante as provas do programa.

Nicole Bahls e Marcelo Bimbi (2019), Tati Minerato e Marcelo Galatico (2018), Nayara Justino e Cairo Jardim (2017) e Laura Keller e Jorge Sousa (2016) sãos vencedores das temporadas anteriores.

+ Enquete Power Couple 2022: qual casal deve ganhar?