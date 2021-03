Quem é Gabi da FGV? Entenda o meme que viralizou na internet

Não se fala em outra coisa na Internet desde ontem. Uma gincana promovida pelos alunos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) viralizou na web após um mal-entendido por parte dos estudantes, que fez com que a brincadeira tomasse proporções gigantescas. O termo Gabi da FGV foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, levantando dúvidas sobre quem é a garota e como esse meme surgiu.

Famosos gravam vídeos para gincana da FGV

Xuxa, Zeca Camargo, Leo Picon, Rodrigo Maia, Sergio Moro, Angélica, Ana Maria Braga e Felipe Prior. Essas são algumas das muitas celebridades (e políticos) que gravaram vídeos em apoio às turmas de calouros da FGV. Mas por que isso aconteceu? Na faculdade, existe uma gincana em que os ‘bixos’ precisam pedir para os veteranos, diretores e fundadores da FGV, chamados de ‘celebridades’, gravarem vídeos em apoio às salas. Porém, os alunos se equivocaram e acreditaram que os vídeos deveriam ser gravados por celebridades reais.

Em meio a tantos vídeos de famosos diferentes, um nome chamou atenção: Gabi. A garota é citada em dezenas de vídeos de celebridades diferentes e virou meme no Twitter por ter uma extensa e diversa lista de contatos, e por conseguir muitas gravações de famosos em apoio a sua turma, a AE4.

Assista alguns dos vídeos gravados pelos famosos abaixo.

Quem é Gabi da FGV?

Segundo informações do jornal Metrópoles , Gabriela Ferraz Ricci é filha do empresário Dirley Pingnatti Ricci, da empresa de carros de aluguel Unidas. Ela nasceu em Maringá, onde se formou no Ensino Médio. Além da FGV, ela foi aprovada nos vestibulares do Insper e na Universidade Estadual de Maringá, em ambas, no curso de Administração.

Marcas repercutem o meme

Muitas marcas surfaram no sucesso da meme e usaram a Gabi da FGV, ou Gabi da AE4 como também ficou conhecida, para fazer ações de marketing e chamar a atenção do público.

Mais uma na lista das celebridades da gincana da FGV.

