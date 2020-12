Rock in Rio 2021 revela datas e atrações do dia do Metal

O Rock in Rio 2021 já tem data e algumas atrações definidas.

A organização do evento anunciou na última terça-feira (15), que o festival acontecerá nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro, bem como 1, 2 e 3 de outubro. O local permanece o mesmo da edição anterior, a Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Além disso, a organização já deu algumas informações sobre as atrações do evento.

Por exemplo, o “dia to metal” abrirá o festival. E, para este dia, já estão confirmadas as bandas Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura como atrações principais.

Rock in Rio 2021

De acordo com as informações divulgadas, o Sepultura fará uma participação inédita com a Orquestra Sinfônica Brasileira, no “Sepultura in Concert”.

Os fãs do metal estão ansiosos, afinal, será a primeira vez que o Dream Theater se apresentará no Rock in Rio.

Já o Megadeth também confirmou presença nesta edição. A banda cancelou a sua participação do evento em 2019, após seu líder, Dave Mustaine, receber o diagnóstico de câncer na língua. Contudo, ele já está curado e se apresentará no Rock in Rio em 2021.

Em um comunicado divulgado pelo Rock in Rio, Bruce Dickinson, líder do Iron Maiden, disse: “quando nos ofereceram a chance de voltar ao Rock in Rio e tocar na noite de abertura do ano que vem, é claro que todos concordamos imediatamente. Os fãs do Maiden sabem que este festival é muito especial para nós por causa de nossa longa história juntos”.

Ingressos

De acordo com a organização, a venda online do Rock in Rio Card começará no dia 09 de março de 2021.

O Rock in Rio Card é uma venda antecipada de ingresso, com números limitados, que o público pode adquirir antes da venda geral.

Além disso, os organizadores também garantiram que antes dessa venda eles divulgarão todos os nomes das atrações.