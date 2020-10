Outubro é mês de Halloween e se você é daqueles que gosta dessa festividade, com certeza quer estar por dentro do melhor em séries de terror na Netflix. Afinal, com o Covid-19 à solta pelas ruas, o melhor a fazer é deixar as travessuras de lado, comprar várias doçuras e curtir a noite das bruxas em casa.

Como a Netflix sabe que muitos dos seus usuários amam o Halloween, essa data nunca fica para trás. Logo, o catálogo fica recheado de filmes e séries de terror. Alguns são novidade e outros, apesar de já terem sido lançados, não faziam parte do acervo.

O dia 31 de outubro cai num sábado, então é perfeito para maratonar séries de terror na Netflix! Para você selecionar logo uma boa série e não perder horas escolhendo, confira essas dicas das melhores séries de terror que vão tirar o seu sono!

Séries de Terror na Netflix – Títulos já disponíveis

Esses títulos você já pode começar a assistir hoje mesmo para entrar no clima!

O Grito – Origens

Essa série tem 6 episódios e tem como foco central o personagem Odaijima, interpretado por Yoshiyoshi Arakawa. Odajima é um escritor que investiga casos paranormais.

Obcecado pela história de uma casa amaldiçoada, onde aconteceu um massacre, faz de tudo para entrar na residência e ter respostas para muitas perguntas.

Assim, ele é acompanhado de Haruka Honjo (Yuina Kuroshima), que também sente uma atração estranha pelo local.

A Maldição da Residência Hill

Com 10 episódios, essa é uma das séries de terror na Netflix e mostra a vida da família Crain em dois momentos distintos. Primeiramente, narra a chegada e estadia deles no antigo casarão da família Hill.

Assim, mostra momentos de angústia até o dia de uma trágica e misteriosa perda. Logo após, mostra como a vida dos cinco irmãos está dois anos após.

Contudo, o mais trágico é quando as assombrações do passado voltam a fazer parte das suas vidas mesmo longa daquele lugar.

Marianne (uma série de terror na Netflix com abordagem surpreendente)

Às vezes às histórias de terror seguem tantos os clichês que o gênero de terror acaba ficando cansativo. Parece que todas as cenas ficam previsíveis e até os sustos perdem a graça. Então, uma das séries de terror na Netflix como Marianne pode surpreender, pois tem uma abordagem muito diferente e cheia de surpresas!

A série francesa conta a história de Emma (Victoire Du Bois) é uma famosa escritora de histórias de terror. Numa sessão de autógrafos, uma antiga amiga avisa a ela que algo sombrio está a caminho e que precisa retornar à sua cidade-natal. Chegando lá, a autora é atormentada por Marianne, bruxa satanista descrita em suas histórias.

Novidade em Séries de Terror na Netflix

Nessa semana, entram dois novos títulos imperdíveis no streaming!

Cidade dos Mortos – Estreia dia 07/10/2020

Cidade dos Mortos é uma das novas séries de terror na Netflix com produção russa e terá 8 episódios em sua primeira temporada. A trama da série se passa em Moscou, quando um vírus mortal ataca a cidade.

Então, um grupo de sobreviventes foge para a floresta, enfrentando a doença, saqueadores e as próprias rivalidades internas.

A maldição da Mansão Bly – Estreia dia 09/10/2020

Essa é uma continuação da história de “A Maldição da Residência Hill” e terá nove episódios. Produzida pelos mesmos autores, essa temporada se passará principalmente em 1987.

A história contará o caso de uma governanta que precisa tomar conta de dois órfãos em uma velha mansão, sob os cuidados de um tio. Lá, porém, estranhos acontecimentos começam a perturbar a casa e os moradores.