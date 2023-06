26 frases de Santo Antonio para mostrar sua fé

Santo Antônio é conhecido como o santo casamenteiro, mas também por ser um grande pregador. Por causa de seu trabalho incansável e eficaz na pregação da verdade do Evangelho em uma época em que as pessoas estavam sendo desviadas por falsos ensinamentos, ele às vezes é chamado de “Martelo dos Hereges”. Para nos ajudar a apreciar a vida de Santo Antônio, aqui estão 26 frases inspiradoras sobre do santo.

>> Dia de Santo Antonio: 13 de junho é feriado?

Frases de Santo Antonio para força, proteção e intercessão

1 – “Minha nossa senhora das bailarinas, dá-me elasticidade e força para aguentar as pontas.”

2 – “Coloque a mão sobre seus filhos, minha mãe, aquecendo seus corações e dando-lhes serenidade e perseverança para seguir em frente”.

3 – “Querida Santo Antonio, ilumine meus passos e faça-me digno de sua proteção divina.”

4 – “Dá-nos a bênção, Santo Antonio, dai-nos a bênção, ó meu santo dos desesperados”.

5 – “Ajuda-nos, ó Santo Antonio, em nosso caminho. Os doentes e os aflitos, venham todos para consolar! Volte seu olhar para nós, proteja seus filhos”.

6 – “Santo Antonio, derrame o seu amor sobre todos aqueles que precisam de você, afastando a tristeza e restaurando a paz e o amor em Cristo”.

7 – “Santo Antonio, eu te suplico hoje, como te pedi ontem e te pedirei amanhã, que o Senhor me abençoe, me ilumine e me guie no caminho certo”.

8 – “Ao seu lado, querido Santo Antonio, sinto-me abrigada no amor de Deus. Que suas bênçãos sejam derramadas sobre os corações de todos os que o invocam”.

9 – “Santo Antonio, o Senhor é paz e amor, então peço que derrame suas bençãos em minha vida, trazendo misericórdia e abundância de fé”

10 – “Ilumine nosso caminho, Santo Antonio, e inspira-nos com sua sabedoria e que, por intercessão de seu amor divino, vivamos dias de paz e harmonia”.

11 – “Santo Antonio, não nos abandone, derrame sobre nós os dons do Espírito Santo e permita-nos viver na presença do Senhor”.

12 – “Em nome de Santo Antonio, que seus dias sejam de luz e que a paz do Espírito Santo seja derramada sobre sua família, protegendo-a e conservando-a sob o amor de Cristo”.

13 – Santo Antonio, interceda sempre por mim e por todas as pessoas que me rodeiam. Hoje e sempre”.

Citações inspiradoras de Santo Antônio

1) “Ações falam mais alto que palavras; deixe suas palavras ensinarem e suas ações falarem.”

2) “As riquezas terrenas são como a cana. Suas raízes estão afundadas no pântano e seu exterior é bonito de se ver; mas por dentro é oco. Se um homem se apoiar em tal cana, ela se quebrará e perfurará sua alma”.

3) “Atribua a Deus todo bem que você recebeu. Se você assumir o crédito por algo que não lhe pertence, será culpado de roubo”.

4) “A solicitude pelas coisas materiais distrai a alma e divide-a. O diabo agarra a alma dividida e a arrasta para o inferno”. **

5) “Os cristãos devem se apoiar na cruz de Cristo, assim como os viajantes se apoiam em um cajado quando iniciam uma longa jornada”.

6) “O espírito de humildade é mais doce que o mel, e aqueles que se alimentam desse mel produzem frutos doces.”

7) “Aquele, então, que deseja viver castamente em Cristo Jesus, deve fugir não apenas do rato da luxúria, mas também de seu próprio cheiro.”

8) “O criador dos céus obedece a um carpinteiro; o Deus da glória eterna escuta uma pobre virgem. Alguém já testemunhou algo comparável a isso? Que o filósofo não desdenhe mais de ouvir o trabalhador comum; os sábios, aos simples; os educados, aos analfabetos; um filho de um príncipe, para um camponês.” **

9) “Maldito dinheiro! Infelizmente! Quantos religiosos cegou! Quantos religiosos de clausura ela enganou! O dinheiro é o 'excremento dos pássaros' que cegou os olhos de Tobit.”

10) “Os santos são como as estrelas, que, em Sua providência, Cristo esconde sob um selo, para que não apareçam quando quiserem. Em vez disso, eles estão sempre prontos para sair da quietude da contemplação para as obras de misericórdia no tempo determinado por Deus, sempre que seu coração ouvir a palavra de comando”.

11) A paciência é a melhor maneira de vencer.

12) A mentira reside na língua, o roubo na mão, as extorsões no coração.

13) Converta-se a Deus e a terra estará sempre em paz com você.

>> Por que Santo Antonio é casamenteiro