Oração de São José para conseguir um trabalho urgente

Em 19 de março, celebramos o Dia de São José, o pai adotivo de Jesus Cristo e esposo de Maria. Assim como o Filho do Pai foi confiado a Ele, podemos confiar a São José nossas orações pela Família, com a maior certeza de sermos atendidos e ouvidos em todas as nossas necessidades, como emprego e saúde.

As orações a São José servem para obter Graças abundantes.

Oração a São José para encontrar um emprego

“Querido São José, como você tem passado

uma vez confrontado com a responsabilidade

para prover as necessidades da vida de Jesus e Maria,

olha para mim com compaixão paternal

na minha necessidade atual de sustentar minha família.

Por favor, me ajude a encontrar um emprego remunerado o mais rápido possível.

para que esse pesado fardo de preocupação

será tirado do meu coração

e em breve poderei fornecer

àqueles que Deus confiou aos meus cuidados.

Bem-aventurado São José, padroeiro de todos os trabalhadores,

obtende-me a graça de trabalhar.

Ajude-me a ser consciente no meu trabalho

para que eu possa dar integralmente o que recebi.

Que eu possa trabalhar com espírito de gratidão e alegria,

sempre ciente de todos os dons que recebi de Deus

que me permitem viver em paz.

Permita-me trabalhar em paz, paciência e moderação,

tendo em mente a conta que um dia terei que apresentar

de tempo desperdiçado e talentos não utilizados, fatalmente prejudiciais à obra de Deus.

Glorioso São José,

meu trabalho pode ser

tudo por Jesus,

por toda Maria,

e todos seguindo o seu exemplo,

santo na vida e na morte.

Amém”.

Oração para conseguir trabalho

Ter um emprego é essencial para nos sustentar e atender às necessidades de nossas famílias, mas, como nos lembra o Papa Francisco, também é um componente importante do nosso ser social e espiritual.

É por isso que é essencial rezar pelo trabalho , para que ele seja acessível a todos e respeitoso para com todos.

Estudantes, desempregados ou trabalhadores, rezemos ao Senhor para que nos guie a viver com dignidade e nos permita colocar a serviço do mundo as capacidades que Deus nos deu.

Oração a São José

Salve, guardião do Redentor

e esposo da Virgem Maria.

A você Deus confiou seu Filho;

em ti Maria depositou a sua confiança;

convosco Cristo se fez homem.

Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos também como pai para nós

e guiai-nos no caminho da vida.

Obtende-nos graça, misericórdia e coragem,

e defendei-nos de todo mal. Amém.

(Papa Francisco, Patris Corde)

