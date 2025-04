Pode comer frango e ovo na Sexta-Feira Santa?

Parte do período da Quaresma, a Sexta-feira Santa é marcada por jejum, oração e penitência. A Igreja Católica orienta que os fiéis se abstenham de carne vermelha, em respeito ao sacrifício de Jesus Cristo, crucificado em uma sexta-feira. A prática, símbolo de fé e reflexão, também gera dúvidas sobre o que é permitido comer nesse dia.

O que não comer na Sexta-Feira Santa?

Apesar da proibição de carnes na Sexta-Feira Santa, seja bovina, suína ou de frango, os cristãos podem comer ovos, peixes e laticínios estão liberados. O consumo de alimentos simples, como legumes, arroz, verduras e derivados do leite, como queijos e iogurtes, é incentivado. Também é comum evitar bebidas alcoólicas, doces e sobremesas.

A Quaresma uma prática cristã, especialmente apreciada pelas igrejas Católica e Ortodoxa, que começa 40 dias antes da Páscoa — a celebração da ressurreição de Jesus Cristo.

Pessoas com 14 anos ou mais devem abster-se de carne em todas as sextas-feiras da Quaresma, na Sexta-feira Santa e na Quarta-feira de Cinzas — o dia inicial da Quaresma. Da mesma forma, pessoas entre 18 e 59 anos devem jejuar na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa.

No entanto, existem algumas exceções ao jejum quaresmal. São elas:

Crianças (crianças com 14 anos ou menos)

Mulheres grávidas e lactantes

Pessoas doentes, especialmente pessoas com doenças crônicas, como diabetes

Idosos, ou seja, pessoas com 60 anos ou mais.

O que a Bíblia diz?

Embora a tradição da abstinência de carne esteja enraizada na fé católica, a Bíblia não impõe essa prática. No Novo Testamento, em Atos 15:29, os apóstolos recomendam evitar alimentos sacrificados a ídolos, sangue e carne de animais estrangulados, mas não há referência à abstinência em dias específicos.

Ainda assim, a Igreja considera a abstinência um gesto simbólico de arrependimento, penitência e respeito ao sacrifício de Cristo. Para milhões de fiéis, evitar carne na Sexta-feira Santa continua sendo um ritual de fé e disciplina espiritual.