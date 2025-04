Mensagem Sexta-Feira Santa: frases e versículos da Paixão de Cristo 2025

A Sexta-Feira Santa é uma data de reflexão profunda para os cristãos, que enxergam no sacrifício de Jesus o caminho para a salvação. Nesta data, mensagens de fé e versículos bíblicos ajudam a lembrar que, mesmo diante da dor, há redenção e propósito. Confira trechos inspiradores para refletir sobre a importância da Sexta-Feira Santa.

Frases e mensagens da Sexta-Feira da Paixão

1 – Que seu coração se encha de bondade, alegria e felicidade. Envio meus votos na sagrada ocasião da Sexta-Feira Santa.

2 – Que você e seus entes queridos sejam sempre regados com as mais seletas bênçãos do Todo-Poderoso. Envio-lhes calorosos votos por ocasião da Sexta-Feira Santa.

3 – Por ocasião da Sexta-feira Santa, espero que o Senhor o mantenha sempre seguro e envolva sua vida com felicidade.

4 – Ao estender a mão aos outros, você honra Jesus Cristo e tudo o que ele representou. Enviando-lhe bênçãos por ocasião da Sexta-Feira Santa.

5 – Que a luz do amor do Senhor brilhe sobre você. Enviando votos calorosos e bênçãos na Sexta-Feira Santa.

6 – Que Jesus Cristo ouça todas as suas orações nesta santa Sexta-Feira Santa! Que todos os seus desejos sejam realizados.

7 – Rezemos a Jesus Cristo nesta santa ocasião da Sexta-feira Santa e busquemos o perdão dos nossos pecados.

8 – Oro para que o amor de Jesus sempre encha seu espírito de alegria celestial e desejos puros. Desejo a você e sua família uma Santa Sexta-Feira Santa.

9 – Nesta Sexta-feira Santa, vamos todos reservar um momento para agradecer a Deus por todo o amor que Ele sempre nos concede. Ele fez um grande sacrifício neste dia.

10 – Que a fé que você tem no Senhor lhe traga paz e felicidade.

11 – “O amor leal do Senhor é inesgotável; as suas misericórdias são inesgotáveis; renovam-se cada manhã; grande é a tua fidelidade”

12 – “Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique aterrorizado por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, irá com você; ele nunca o deixará, nem o abandonará.”

13 – “Ele é somente minha rocha e minha salvação, minha fortaleza; não serei abalado”

14 – “Que o amor seja sincero. Abomine o mal e apegue-se ao bem.”

15 – “Em ti, Senhor, me refugio; que eu nunca seja envergonhado. Na tua justiça, salva-me.”

LEIA: pode comer ovo e frango?

Melhores versículos da Bíblia para a Sexta-feira Santa

1 Pedro 2:24 – Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados.

Marcos 9:31 – Pois ele ensinava os seus discípulos, dizendo-lhes: “O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. E, morto ele, depois de três dias ressuscitará.”

Marcos 10:34 – E zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E depois de três dias ele ressuscitará.

Isaías 53:5 – Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.

Romanos 5:6-10 – Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora talvez alguém ousasse morrer por um bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, se agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais seremos salvos por ele da ira de Deus. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, agora que estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida.

Marcos 8:31 – E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, e fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos principais sacerdotes, e pelos escribas, e fosse morto, e depois de três dias ressuscitasse.

Mateus 12:40 – Pois, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra.

Confira: É pecado trabalhar na Sexta-Feira Santa?