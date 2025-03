Que horas começa a Quaresma em 2025?

A Quaresma começa todo ano na Quarta-feira de Cinzas, 46 dias antes do Domingo de Páscoa. Neste ano, a data cai neste 5 de março de 2025. Mas tem horário para começar?

Quando começa a Quaresma em 2025?

A Quaresma consiste em seis semanas que antecedem a Páscoa e termina na Quinta-feira Santa, 17 de abril de 2025. O período começa após o Carnaval, na quarta-feira de cinzas, dia 5/3, a partir da meia-noite. A dúvida pode surgir por que algumas empresas retomam o expediente apenas ao meio-dia.

A data muda a cada ano porque segue o calendário da igreja, que é baseado no ciclo lunar. O Domingo de Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus, é realizado no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera. Como a Quaresma dura 40 dias (sem contar os domingos) antes da Páscoa, sua data de início também muda a cada ano.

Isso significa que a Páscoa pode acontecer a qualquer momento entre 22 de março e 25 de abril. A maneira como calculamos a data foi definida pela Igreja há muito tempo no Concílio de Niceia em 325 d.C. para mantê-la alinhada com a Páscoa judaica e a linha do tempo da ressurreição de Jesus na Bíblia.

Penitências para fazer

Durante a Quaresma, a maioria dos cristãos adota um período de jejum, arrependimento, prudência e desenvolvimento espiritual. O significado da temporada quaresmal é usar esse tempo para reflexão sobre Jesus Cristo, para reconhecer sua aflição e sua expiação, sua vida, morte, sepultamento e ressurreição .

Cristãos que guardam a o período comumente fazem uma dedicação ao jejum ou a desistir de algo, como fumar, assistir TV ou mídia social, ou de uma comida ou bebida, como doces, chocolate ou café. Alguns cristãos também assumem uma observância quaresmal, como ler a Bíblia e passar mais tempo em oração para se aproximar de Deus.