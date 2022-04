O que se comemora no Sábado de Aleluia? Entenda a data

O Sábado de Aleluia, ou Sábado Santo, é o dia que antecede o Domingo de Páscoa, celebração muito importante para a comunidade cristã. Em 2022, ele vai cair no dia 16 de abril, e costuma ser voltado para a oração e o silêncio. Mas, você sabe o que se comemora no Sábado de Aleluia? Entenda mais sobre a data.

O que se comemora no Sábado de Aleluia?

Em relação ao que se comemora no Sábado de Aleluia, a data antecede a celebração da ressurreição de Jesus Cristo, após ter sido crucificado na Sexta-feira Santa. O nome desse dia vem da tradição da Igreja Católica de não dizer “aleluia” nas missas durante a Quaresma. Ao final do Sábado Santo, finalmente se diz “aleluia” para anunciar o início da Páscoa.

De acordo com a Bíblia cristã, o Sábado de Aleluia foi um dia de muita tristeza para os discípulos de Jesus. Por isso, este dia costuma ser voltado para a oração e o silêncio, a fim de compreender o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Também pode-se fazer um jejum limitado, evitando carne vermelha, e, em algumas Igrejas, acontece a confissão sacramental, ainda sendo possível praticar a penitência. A data também é a última oportunidade de fazer a mudança de vida que a Quaresma proporciona, para mais à noite celebrar de coração renovado a chegada da Páscoa.

Tradições do Sábado de Aleluia

O que se comemora no Sábado de Aleluia tem grande significado entre as celebrações que antecedem o Domingo de Páscoa, durante o que é conhecida como Semana Santa. Veja quais costumam ser as tradições da data:

Vigília Pascal

Entre as tradições do Sábado de Aleluia, está a celebração da Vigília Pascal ao anoitecer, “a mãe de todas as vigílias”. Na Igreja e na Liturgia Católica, antes de todas as grandes solenidades, há uma celebração de véspera ou vigília. A Vigília Pascal é desenvolvida em quatro etapas fundamentais: Liturgia da Luz, Liturgia da Palavra, Liturgia Batismal e Eucaristia. É uma vigília em honra ao Senhor, de maneira que os fiéis tenham acesas as lâmpadas, como os que aguardam seu senhor chegar, para que os encontre em vigília e os convide a sentar à sua mesa.

Bênção do fogo

Durante a Liturgia da Luz da Vigília do Sábado de Aleluia, outro costume da data é o de acender o Círio Pascal, uma vela grande e com símbolos das letras gregas Alfa e Ômega, que representam Jesus Cristo. Nessa etapa, realiza-se a Bênção do Fogo, simbolizando Cristo morto e ressuscitado. De acordo com a tradição, ele também serve para simbolizar a “luz de Cristo”, que ilumina e protege o mundo das trevas.

Procissão do Círio Pascal

Durante a procissão do Círio Pascal, que se comemora no Sábado de Aleluia, as luzes da igreja devem permanecer apagadas. O diácono toma o Círio e o ergue, por algum tempo, proclamando: “Eis a luz de Cristo!”. Todos respondem: “Demos graças a Deus!”. Os fiéis acendem suas velas no fogo do Círio Pascal e entram na igreja. O Círio, que representa o Cristo Ressuscitado, a coluna de fogo e de luz que guia pelas trevas e indica o caminho à terra prometida, avança em procissão.

O que é a Semana Santa?

A Semana Santa é o momento central da liturgia católica romana, quando se celebram de modo especial os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ramos, data que marca a entrada de Cristo em Jerusalém, e se encerra com a ressurreição de Jesus Cristo, no Domingo de Páscoa. Mas, antes do fim de semana, há a Sexta-feira Santa, que relembra a morte de Jesus. Em seguida, o que se comemora no Sábado de Aleluia também é muito importante nesta semana, como um dia voltado para a oração e o silêncio, em que é realizada a Vigília Pascal.

Quais são os feriados nacionais em 2022

Segundo o calendário lançado pelo Ministério da Economia em dezembro de 2021, neste ano vamos ter 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos, que são dias de folga opcionais para as empresas. Apesar do que se comemora no Sábado de Aleluia ser muito importante para a comunidade cristã, a data não faz parte dos feriados nacionais. Confira quando serão as próximas datas de descanso ao longo do ano:

15 de abril: Paixão de Cristo (feriado nacional);

Paixão de Cristo (feriado nacional); 21 de abril: Tiradentes (feriado nacional);

Tiradentes (feriado nacional); 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional); 16 de junho: Corpus Christi (ponto facultativo);

Corpus Christi (ponto facultativo); 7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional);

Independência do Brasil (feriado nacional); 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional); 28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

Dia do Servidor Público (ponto facultativo); 2 de novembro: Finados (feriado nacional);

Finados (feriado nacional); 15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional);

Proclamação da República (feriado nacional); 25 de dezembro: Natal (feriado nacional).

Veja também: Paixão de Cristo é feriado nacional em 2022?