Oração da família para proteção de quem você ama

A família é a unidade fundamental da sociedade. Além disso, a família é nosso primeiro ministério. Eles são as pessoas que estão sempre conosco e com quem passaremos o resto de nossas vidas. Por isso, a família deve permanecer unida, aconteça o que acontecer. E orar por nossas famílias sempre é uma forma de atingir esse objetivo. A seguir, aprenda a oração da família e proteção para quem você ama.

Oração pela Proteção da Família

Deus Pai, viemos perante o Senhor hoje para pedir a sua proteção sobre nossas famílias. Que nenhum problema caia sobre eles hoje. Mantenha-os longe de acidentes. Não permita que o mal influencie seus corações. Cubra-os com o precioso sangue de Cristo . Assuma o controle deles para que não batam com os pés em uma pedra.

Podemos não estar com nossas famílias o tempo todo hoje, mas confio que Você, Senhor, está sempre com eles. Mantenha-os seguros hoje e permita que deem mais glória a Você. Dê-lhes paz de espírito para que não se preocupem com nada. Guarde seus corações para que eles possam apenas demonstrar amor em vez de ódio, raiva ou amargura. Amém

Oração para orientação familiar

Guia nosso caminho, Senhor, à medida que continuamos com nossas vidas hoje. Além disso, seja nosso escudo quando voltarmos para casa mais tarde. Que você sempre preserve o vínculo que temos como família e que possamos esperar nos ver novamente em casa.

Proteja nossa casa também, Deus, para que nenhum mal caia sobre ela enquanto estivermos longe. Que continue a ser um santuário de bênção, conforto e amor para cada um de nós. Que seja sempre um local de descanso para os nossos corpos cansados ​​no final do dia.

Continue a nos proteger, Senhor, enquanto descansamos à noite. Não permita que intrusos ou calamidades perturbem minha casa esta noite. Eu confio em seu grande poder para manter a mim e minha família protegidos de qualquer forma de mal. Em Seu Nome, peço todas essas coisas, Amém.

Oração pela cura familiar

Querido Deus, nós entregamos a você aqueles em nossas famílias que ficaram doentes. Acreditamos que você é nosso Curador, nosso Grande Médico. Que você seja o conforto de nossos familiares que estão fisicamente sofrendo neste momento. Toque-os com Suas Mãos Curadoras, Senhor. Envie sua Palavra e cure suas doenças. Deixe Seu poder de cura fluir por cada célula de seus corpos.

Pai amoroso, também pedimos que cure os membros de nossas famílias que estão sofrendo emocionalmente. Sua aflição não é física, mas sabemos que também estão sofrendo. Dê a eles conforto também, Deus. Dê a eles a paz que transcende o entendimento. Cure seus corações, Senhor, que podem estar cheios de raiva, ódio, contenda, amargura e falta de perdão. Limpe suas mentes de qualquer dúvida, ansiedade ou depressão. Renove neles um espírito pacífico, Senhor. Amém.

Oração pela restauração da família

Também oramos para que o Senhor restaure os laços que foram rompidos com alguns de nossos familiares. Nós sabemos, Deus, que não há nada que Você deseje mais do que parentes rixosos se reconciliarem. Mas também admitimos, Senhor, que não podemos fazer isso por conta própria. Para isso, pedimos ao Seu Espírito Santo que nos rodeie com o Seu amor. Que sejamos cheios de amor até a borda, para que transborde e possamos compartilhá-lo com nossas famílias. Permita-nos ser instrumentos de Suas bênçãos para eles. No devido tempo, Senhor, permita que nossos relacionamentos também sejam restaurados. Todos estes nós oramos em Teu Nome, Amém.

Oração pela Força da Família

Pai Celestial, Você é nossa maior fonte de força. Quando somos fracos, você é forte. Você nos levanta quando estamos no chão. Você renova nossa força e nós voamos como águias. Obrigado, Deus, por sempre nos levantar com Suas mãos poderosas.

O quão fortes são nossos laços com nossas famílias depende de Ti, Senhor. É por isso que Lhe pedimos para ser sempre o centro de nossas relações familiares. Capacite nossas famílias a serem como um cordão trançado que não pode ser quebrado facilmente. Deixe o Seu Espírito encher nossos corações para que possamos amar uns aos outros assim como Cristo nos ama.

Em nossos tempos de provações e dificuldades, Deus, olhamos para ti. A vida pode nos oferecer muitos desafios diferentes que sabemos que não podemos enfrentar sozinhos. Mas contigo, Deus Pai, acreditamos que nada é impossível. Acreditamos que Você sempre nos dará a resistência para superar qualquer obstáculo que possa surgir em nosso caminho.

Você é a nossa força quando somos fracos, Deus, e sempre somos gratos quando Você manifesta Seu poder através de nossas vidas. Todos estes nós oramos em Teu Nome, Amém.

Oração pela Família pela Paz

Pai Celestial, obrigado por renovar nossos corações e mentes. Obrigado por enviar Seu Espírito para nós para que possamos expressar Seu amor para nossas famílias. Também somos gratos a Você por nos dar nossos entes queridos.

Mas também admitimos, Deus, que nem sempre somos os amantes da paz que Tu quer que sejamos. Há momentos em nossas famílias em que brigamos e brigamos uns com os outros. Às vezes, deixamos que a raiva, a contenda e a amargura dominem nosso coração e, por causa disso, acabamos magoando nossa família. Pedimos que o Senhor nos perdoe, amoroso Pai, por esses pecados contra nossas próprias famílias. Mudar nossos corações e torná-los verdadeiramente amorosos.

Também nos capacita, Deus Pai, a estender o mesmo perdão aos membros de nossas famílias que ferimos. Humilha-nos, Senhor, para que possamos buscar o perdão sem orgulho. Pedimos que você cure as feridas em seus corações também. Toque seus corações para que aceitem nossos pedidos de perdão. Amém.

Agradecendo a Deus pela família

Agradecemos muito, Deus, pelos bons momentos que passamos com nossas famílias. Obrigado por nos permitir desfrutar da companhia um do outro. Obrigado por nos dar tempo para passarmos com eles todos os dias.

Preserve nossos bons relacionamentos, Pai, sempre que estivermos com nossas amadas famílias. Que a paz reine em nosso lar e que a compaixão preencha cada um de nossos corações. Ensine-nos o que é experimentar a verdadeira alegria e permita-nos mostrar uns aos outros o que isso significa.

Senhor, Tu és o nosso Príncipe da Paz e Aquele que guarda os nossos corações. Que o Senhor sempre nos lembre de sermos pacificadores, especialmente em nossas famílias. Proteja-nos de pensamentos odiosos e não sejamos a razão de causar o caos em nossas casas. Guie-nos a cada dia, enquanto caminhamos pela vida com nossa família, onde quer que cada um de nós esteja. Tudo isso pedimos em Seu Nome, Amém.