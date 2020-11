Oração da manhã para começar o dia com proteção e paz

A oração da manhã é uma maneira perfeita de concentrar seu tempo e atenção em buscar o plano de Deus para o dia que se inicia. Desse modo, leia as poderosas orações matinais para começar o dia.

Dificilmente há melhor hora para orar do que pela manhã. Começar o dia com a oração matinal sempre foi importante para os primeiros cristãos e suas orações frequentemente invocavam a presença da Trindade – Pai, Filho e Espírito – para estar com eles através de seu muitas vezes árduo trabalho na terra.

Aprenda 4 orações poderosas para afastar o mal e alcançar uma graça

Qual é a vantagem da Oração da Manhã?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O que fazemos de manhã tende a ter um grande impacto em nossa perspectiva e humor durante o resto do dia. Começar nossas manhãs com oração reforça nossa mente, corpo e espírito com uma sensação de calma, gratidão e alegria para nos ajudar a manter uma perspectiva positiva em nossas tarefas diárias. É comum ficarmos distraídos, frustrados ou com pressa, principalmente pela manhã, mas orar a Deus e agradecer logo ao acordar nos dá paz para melhor abordarmos cada dia. Assim, é muito mais fácil aproveitar a vida quando começamos cada dia louvando a graça e os dons de Deus!

Oração da manhã para todos os dias

Senhor, no início deste dia, venho pedir-Te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. … Senhor, reveste-me da tua beleza, e que, no decurso deste dia, eu Te revele a todos. Amém.

Oração matinal da força da luz do dia

Senhor, nesta luz do dia, ao acordar e me preparar para o meu dia, eu oro para que você me dê forças hoje, para ser forte por Você neste mundo cheio de tentações.

Senhor, Você sabe que há lutas pelas quais passarei hoje. Eu oro para que você esteja comigo enquanto eu passo por eles. Carregue-me quando eu estiver muito fraco. Se eu cair em tentação, perdoe-me padre. Afaste-me deles, padre. Eu preciso de sua força para superar esses males.

Quando triunfo contra eles, eu te louvo, padre. Pois sem Ti, não estarei onde estou e não terei a força que tenho. Abençoe meus entes queridos com a força que me deste, Senhor. Você é digno de todos os elogios e de toda a honra do mundo. Você é minha força e minha proteção.

Mantenha a mim e minha família seguros em todos os momentos, Senhor, especialmente aqueles que estão em trânsito durante esta manhã.

Em nome do Teu Filho Jesus , eu oro, Amém.

Oração rápida pela manhã

Deus Todo-Poderoso, você preenche todas as coisas com a sua presença. Em seu grande amor, mantenha-nos perto de você neste dia. Faze que em todos os nossos caminhos e ações possamos lembrar que você nos vê, e sempre tenhamos a graça de saber e perceber o que você gostaria que fizéssemos e nos dê forças para fazer o mesmo; por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

Oração antes de ir para o trabalho

Bom dia, Senhor! Obrigado por um novo dia. Obrigado porque sua compaixão é renovada todas as manhãs. Grande é a Sua fidelidade e Seu amor constante, ó Senhor!

Não sei o que tudo vai acontecer hoje e o quanto vou fazer, mas você faz. Então, eu entrego este dia para você.

Encha-me com o Seu Espírito Santo, padre. Energiza-me para o Teu trabalho, porque sabes como estes ossos estão cansados. Desperte-me para a maravilha de Sua salvação e desperte meu espírito para a realidade de Sua obra em minha vida.

Senhor, minha mente está cheia de idéias criativas, mas estão todas confusas. Espírito Santo, venha e paire sobre minha mente como Você pairou sobre as águas na criação e fale ordem do caos! Ajude-me a parar de lutar e a confiar que Você me dará tudo de que preciso hoje para fazer o trabalho que me deu para fazer.

Você será fiel para completar o bom trabalho que iniciou e, ao entrar no meu dia, declaro Sua soberania sobre todas as áreas da minha vida. Confio-me a Você e peço que me use da maneira que achar melhor.

Este dia é seu. Meu corpo é seu. Minha mente é sua. Tudo que eu sou é seu. Que você esteja satisfeito comigo hoje. Amém.