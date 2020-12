Oração de Nossa Senhora de Guadalupe: faça um pedido para uma graça

Hoje é a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira do México e Padroeira das Américas. Este dia é frequentemente associado à solidariedade com os migrantes e refugiados , quando Nossa Senhora de Guadalupe apareceu a um fazendeiro mexicano indígena, São Juan Diego, para compartilhar a mensagem de Deus. Faça a oração de Nossa Senhora de Guadalupe e faça um pedido para alcançar uma graça.

Oração de Nossa Senhora de Guadalupe

Ó gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas,

Tu és nossa mãe compassiva,

Curai nossas penas,

Nossas misérias e dores,

Acolhei-nos no aconchego do Teu manto,

Escutai mãe as nossas preces.

(Faça o seu pedido)

Amparai os doentes e desempregados,

Abençoai nossas casas e as nossas famílias,

Protegei nossos filhos,

Livrando-os das maldades e dos perigos desse mundo,

Guardai nossos lares,

Escondendo-os dos olhos dos maus,

Que neles o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor,

Que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade,

Que Vosso bendito nome, ó Mãe querida,

Seja sempre lembrado com muita devoção,

Que a palavra de Deus seja sempre meditada,

E seguida todos os dias da nossa vida.

Que a nossa obediência a Teu Filho Jesus,

Exale tal qual rosa um perfume de santidade.

Amém.

Oração por intercessão

Querida mãe, nós amamos você. Agradecemos sua promessa de nos ajudar em nossas necessidades. Confiamos no seu amor que seca nossas lágrimas e nos conforta. Ensine-nos a encontrar nossa paz em seu filho, Jesus, e nos abençoe todos os dias de nossas vidas.

Ajude-nos a construir um santuário em nossos corações. Torne-o tão bonito quanto aquele que foi construído para você no monte Tepeyac. Um santuário cheio de confiança, esperança e amor de Jesus, que se fortalece a cada dia.

Maria, você escolheu ficar conosco nos dando sua mais maravilhosa e sagrada autoimagem no manto de Juan Diego. Que possamos sentir sua presença amorosa ao olharmos em seu rosto. Como Juan, dê-nos a coragem de levar sua mensagem de esperança a todos.

Você é nossa mãe e nossa inspiração. Ouça nossas orações e responda-nos.

Amém.

