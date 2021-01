Oração de Oxóssi para atrair energias positivas para 2021

20 de janeiro é celebrado no Brasil o dia de pai Oxóssi, um dos diversos orixás, filho de Oxalá e Iemanjá. Oxóssi é conhecido como o caçador e senhor das florestas, dos animais, da fartura e do sustento; e originalmente é cultuado na religião da umbanda e candomblé. Mas, o Orixá também está presente na igreja católica e é representado por São Sebastião, santo que também tem seu dia comemorado no Brasil na mesma data que Oxóssi.

Quem é Pai Oxóssi?

Tendo entre suas principais características a sagacidade, Oxóssi também é considerado um caçador de fé que busca ajudar a quem perdeu a resgatá-la novamente para dentro de si, realçando boas influências e energias positivas e consequentemente recuperando a força espiritual e interior.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O Orixá tem como principal símbolo um arco e flecha, que destaca seu poder de precisão ao acertar o alvo de forma inquestionável. Atuando no campo do conhecimento, Oxóssi é o senhor da fauna e da flora, e tem como principais elemento o ar e o vegetal. Suas cores são verde, azul escuro e magenta. Além disso tem como sincretismo São Sebastião.

Oração de Oxóssi

Meu pai Oxóssi!

Vós que recebestes de Oxalá, o domínio das matas, de onde tiramos o oxigênio necessário á manutenção de nossas vidas durante a passagem terrena, inundai os nossos organismos com vossa energia, para curar de todos os males!

Vós que sois o protetor dos caboclos, dai-me a vossa força, para que possa transmitir toda a pujança, a coragem necessária para suportar dificuldades a serem superadas!

Dai-me paciência para suportar aqueles que se julgam os únicos com problemas e desejam merecer das entidades todo o tempo e atenção possível, esquecendo-se de outros irmãos mais necessitados!

Senhor, dai-me tranquilidade e proteção, fechando meu corpo para superar todas as ingratidões e calúnias!

Dai-me com sua luz, coragem, ânimo, auxílio, disposição, vigor, energias e proteção para curar meu ser para suportar o dia a dia.

Dai-me força e fecha meu corpo para repelir aqueles que desejam vinganças e querem a todo custo magoar seus semelhantes!

Oxossi, gratidão!

Oração de Proteção

Oh Oxóssi caçador! Guerreiro de uma única flecha!

Rei das Matas, Rei da Umbanda, dai-nos as bênçãos da prosperidade

e inspira-nos os pensamentos do bem.

Indica com sua flecha sagrada os verdadeiros caminhos da prosperidade.

Okê Arô, Oxóssi!!!

Oração a Oxóssi de Prosperidade

Pai Oxóssi, rei das matas, dono das florestas

Pedimos a força e a proteção da sua mata

Oriente nossos caminhos, dando a sabedoria necessária

Que não falte a fartura e a abundância em nosso lar

O pão de cada dia se faça presente da mesma forma que as frutas fazem parte de sua oferenda

Que nós tenhamos o bálsamo em nossa vida de acordo com todas as nossas necessidades

Salve todos os caboclos e caboclas de luz

Okê Arô Oxóssi!