Oração de São José Moscati para pedir uma graça importante

São José Moscati (25 de julho de 1880 – 12 de abril de 1927) foi um médico italiano, pesquisador científico e professor universitário conhecido por seu trabalho pioneiro em bioquímica e por sua piedade. Moscati foi canonizado pela Igreja Católica em 1987; sua festa é 16 de novembro.

Oração a São José Moscati

(Ore com confiança São José Moscati e peça qualquer graça de cura, que você ou seus entes queridos necessitem, tanto para o corpo como para a alma, sempre de acordo com a Vontade de Deus e sua salvação eterna)

Sempre peça primeiro por graças que a morte não pode destruir: a salvação das almas de qualquer pessoa boa ou má que você encontrar em sua vida.

“Quem ajuda a salvar uma alma, predestina a sua” diz Nosso Senhor Jesus

Oração por intercessão

Caro São José Moscati, verdadeiro modelo de médico cristão,

no exercício da vossa profissão médica,

sempre cuidastes do corpo e da alma de cada paciente.

Olhe para nós, que recorremos à sua intercessão celestial,

e obtenha para nós saúde física e espiritual

para que possamos cumprir nossos deveres cristãos e glorificar a Deus nosso Pai.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória…

Oração pelos médicos

Ó Senhor, nunca me faça esquecer que os enfermos são as tuas figuras e que muitos desgraçados, delinquentes, blasfemadores-touros vêm ao hospital à disposição da tua misericórdia, que quer salvá-los.

Nos hospitais, minha missão é colaborar nessa misericórdia infinita, ajudando, perdoando, sacrifi-candomi.

Ó Deus, ajuda-me sempre: Tu que me deste tudo e que me pedirá contas de como gastei os teus dons!

Faze que o médico, tantas vezes incapaz de evitar uma doença, possa me lembrar que além dos corpos, tenho diante de mim almas divinas e imortais, para as quais sou instado pelo preceito do Evangelho a amá-las como a mim mesmo: encontre aqui – desfação e não me ouvir proclamar o curador de uma doença física.

Ó Senhor, deixe-me lembrá-lo de que não só tenho que lidar com o corpo, mas com as almas gemendo que recorrem a mim. Que eu alivie a dor mais facilmente com os conselhos, e descendo ao espírito, do que com as receitas de resfriado para serem enviadas ao farmacêutico! Certamente minha recompensa será grande, se eu der um exemplo para aqueles ao meu redor, de minha elevação a você.

Ó Senhor, permite-me sempre tratar a dor não como um lampejo ou uma contração muscular, mas como o grito de uma alma, ao qual eu, seu irmão, corro com o ardor do amor, da caridade.

Ó Deus, que ele sempre me lembre que, seguindo a medicina, assumi a responsabilidade por uma missão sublime.

Faze com que perseveres sempre Contigo em teu coração, com os ensinamentos de meu pai e de minha mãe sempre na memória, com amor e piedade pelos abandonados, com fé e entusiasmo, surdo para elogios e críticas, tetrágono para invejar, querendo apenas o bom.

