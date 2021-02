Provérbios de hoje (10/02/2021): comece seu dia com ânimo

Nesta quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021, faça a leitura do Provérbios do dia e seja edificado pela palavra de Deus. Pois Ele ama aqueles que guardam as suas palavras e cumprem os mandamentos. Veja o Provérbios de hoje, capítulo 20.

Acompanhe o versículo do dia.

Provérbios – capítulo 20

1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora; e todo aquele que neles errar nunca será sábio.

2. Como o rugido do leão é o terror do rei; o que o provoca à ira peca contra a sua própria alma.

3. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido.

4. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na sega, mas nada receberá.

5. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem; mas o homem de inteligência o trará para fora.

6. A multidão dos homens apregoa a sua própria bondade, porém o homem fidedigno quem o achará?

7. O justo anda na sua sinceridade; bem-aventurados serão os seus filhos depois dele.

8. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. (Provérbios de hoje)

9. Quem poderá dizer: Purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado?

10. Dois pesos diferentes e duas espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como outro.

11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta.

12. O ouvido que ouve, e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos.

13. Não ames o sono, para que não empobreças; abre os teus olhos, e te fartarás de pão.

14. Nada vale, nada vale, dirá o comprador, mas, indo-se, então se gabará.

15. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são jóia preciosa.

16. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa; e por penhor àquele que se obriga pela mulher estranha.

17. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho.

18. Cada pensamento se confirma com conselho e com bons conselhos se faz a guerra.

19. O que anda tagarelando revela o segredo; não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios.

20. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas.

21. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada.

22. Não digas: Vingar-me-ei do mal; espera pelo Senhor, e ele te livrará.

23. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. (Provérbios de hoje)

24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor; como, pois, entenderá o homem o seu caminho?

25. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois de feitos os votos.

26. O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda.

27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre.

28. Benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade sustém ele o seu trono.

29. A glória do jovem é a sua força; e a beleza dos velhos são as cãs.

30. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. (Provérbios 20:1-30)