Provérbios de hoje 4/2/2021): leitura para alcançar sabedoria

A bíblia sagrada, nos instrui o caminho correto a seguir. O caminho do amor e não do ódio, o caminho da paz e não da guerra, o caminho da sabedoria e não da tolice. Veja o Provérbios de hoje – capítulo 14. Assim, busque o direcionamento de Deus para não cair em adversidades e alcançar a sabedoria.

Deus ama aquele que o segue e guarda as suas leis em seu coração.

Provérbios – capítulo 14

1. Toda mulher sábia edifica a sua casa; mas a tola a derruba com as próprias mãos.

2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza.

3. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios.

4. Não havendo bois o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita.

5. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras.

6. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma, para o prudente, porém, o conhecimento é fácil.

7. Desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento.

8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano.

9. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. (Provérbios de hoje)

10. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria.

11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá.

12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte.

13. Até no riso o coração sente dor e o fim da alegria é tristeza.

14. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder.

15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos.

16. O sábio teme, e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza, e dá-se por seguro.

17. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado.

18. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento.

19. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos.

20. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos.

21. O que despreza ao seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado.

22. Porventura não erram os que praticam o mal? mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem.

23. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza.

24. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia.

25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador.

26. No temor do Senhor há firme confiança e ele será um refúgio para seus filhos.

27. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte.

28. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. (Provérbios de hoje)

29. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura.

30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos.

31. O que oprime o pobre insulta àquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra.

32. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante.

33. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido.

34. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações.

35. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. (Provérbios 14:1-35)

