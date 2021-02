Provérbios de hoje (7/2/2021): comece seu dia com sabedoria

Quando temos paz no coração, mesmo que os problemas nos cerquem, confiamos que Deus nos ajudará. Assim é aquele que dá ouvidos para as palavras da Bíblia sagrada. Pois quando buscamos viver corretamente, percebemos que o outro caminho de nada serve. Deus, nos ensina a sermos justos, bondosos e ter no coração o amor do Senhor. Não pague o bem com o mal, nem o mal com o mal. Pois aquele que segue os mandamentos do Senhor, grandes bênçãos receberá do pai, que dos céus, zela pelos seus filhos. Confira o Provérbios de hoje, capítulo 17.

Acompanhe o versículo do dia.

Provérbios – capítulo 17

1. É melhor um bocado seco, e com ele a tranqüilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença.

2. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar; e repartirá a herança entre os irmãos.

3. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro; mas o Senhor é quem prova os corações.

4. O ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna.

5. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador, o que se alegra da calamidade não ficará impune.

6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos; e a glória dos filhos são seus pais.

7. Não convém ao tolo a fala excelente; quanto menos ao príncipe, o lábio mentiroso.

8. O presente é, aos olhos dos que o recebem, como pedra preciosa; para onde quer que se volte servirá de proveito.

9. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos.

10. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que cem açoites no tolo. (Provérbios de hoje)

11. Na verdade o rebelde não busca senão o mal; afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele.

12. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua estultícia.

13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa.

14. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido afasta-te da questão.

15. O que justifica o ímpio, e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor.

16. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento?

17. Em todo o tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão.

18. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo.

19. O que ama a transgressão ama a contenda; o que exalta a sua porta busca a ruína.

20. O perverso de coração jamais achará o bem; e o que tem a língua dobre vem a cair no mal.

21. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz; e o pai do insensato não tem alegria.

22. O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos.

23. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça.

24. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra.

25. O filho insensato é tristeza para seu pai, e amargura para aquela que o deu à luz.

26. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por eqüidade. (Provérbios de hoje)

27. O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito.

28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio; e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. (Provérbios 17:1-28)