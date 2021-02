Provérbios de hoje (8/2/2021): leitura para ser sábio e abençoado

Quando somos verdadeiros e não praticamos a mentira, Deus guia os nossos passos e não nos deixa cair. Em todo o livro de Provérbios, o autor fala a cerca da sabedoria, isso porque Deus ama o sábio e o bom de coração. Pois quem segue as leis deixadas pelo Senhor, mostra que a palavra nos instrui para o caminho da luz. Que nesta segunda-feira, a verdade, o amor e sabedoria de Deus, venha guiar a sua vida e de toda sua família. Confira o Provérbios de hoje, capítulo 18.

Acompanhe o versículo do dia.

Provérbios – capítulo 18

1. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola; ele se insurge contra toda sabedoria.

2. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração.

3. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha.

4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria.

5. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso, fazer o justo perder a questão.

6. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites.

7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma.

8. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados; elas descem ao íntimo do ventre.

9. O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. (Provérbios de hoje)

10. Torre forte é o nome do Senhor; a ela correrá o justo, e estará em alto refúgio.

11. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma muralha na sua imaginação.

12. O coração do homem se exalta antes de ser abatido e diante da honra vai a humildade.

13. O que responde antes de ouvir comete estultícia que é para vergonha sua.

14. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará?

15. O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria.

16. Com presentes o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes.

17. O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina.

18. A sorte faz cessar os pleitos, e faz separação entre os poderosos.

19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte; e as contendas são como os ferrolhos de um palácio.

20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre; dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito.

21. A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a ama comerá do seu fruto.

22. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem, e alcança a benevolência do Senhor.

23. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. (Provérbios de hoje)

24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. (Provérbios 18:1-24)