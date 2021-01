Salmo do dia (06/01/2021): comece sua quarta-feira com paz

O salmo do dia é uma maneira maravilhosa de concentrar seu tempo e atenção em buscar o plano de Deus para o dia que está começando. Quer você precise de encorajamento, paz, força ou descanso, Deus pode encontrá-lo de uma maneira muito real e presente quando você se apresenta a Ele com um coração humilde. Busque a presença de Deus todas as manhãs antes que sua energia e atenção sejam atraídas por todas as tarefas que você tem pela frente. A seguir, leia o salmo 116.

Em todo tempo, Deus está de ouvidos abertos para atender seu povo. Muitas vezes, pensamos que ninguém pode nos ajudar, que estamos sozinhos e desamparados. Porém, o salmista mostra que através da oração, sua dor se transformou em louvor de gratidão ao Senhor.

Salmo 116 para ler de manhã

Amo ao SENHOR, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos; portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim; encontrei aperto e tristeza.

Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo; o nosso Deus tem misericórdia. (Salmo 116:1-5)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O Senhor guarda aos símplices; fui abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa: Todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. (Salmo 116:6-13)

Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo; sou teu servo, filho da tua serva; soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. (Salmo 116:14-19)

Dicas para ler a Bíblia diariamente – Salmo do dia

1. Comece a ler a Bíblia hoje – não há hora melhor e não há razão para esperar.

2. Reserve um horário específico a cada dia. Defina sua programação e cumpra-a. As manhãs são ótimas, mas fique à vontade para usar qualquer horário que seja mais adequado para você.

3. Leia a Bíblia com o objetivo de aprender, não simplesmente para realizar sua próxima leitura. Antes de começar, faça uma breve oração a Deus, pedindo ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria e compreensão, e depois seja revigorado pelas palavras que ler!

Aprenda o Salmo 121 para enfrentar os problemas com confiança