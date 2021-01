Salmo do dia (05/01/2021): leitura para começar seu dia com paz

A confiança em Deus nos dá força para enfrentar todas as adversidades da vida. Todos os dias, vivemos circunstâncias que nos trazem tristeza, desespero e muitas vezes o desanimo. Porém, Deus nos ensina e nos mostra em sua palavra que confiar e ter fé é a causa de não desistirmos de tudo. Para melhorar sua terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021, leia o salmo do dia (125).

“Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre”. Com isso, Deus nos instrui acreditar e crer que Ele sempre estará com cada um de nós.

“Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração”. Além de mostrar a alegria da confiança Nele, Deus nos direciona a praticar a bondade com o próximo. Neste trecho, o salmista pede a Deus que faça o bem para aqueles que são retos de coração. Assim como, ao longo da bíblia sagrada, a palavra de Deus mostra que o amor gera a bondade e a bondade produz coisas boas ao ser humano.

Salmo 125 para ler de manhã

“Os que confiam no SENHOR serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o SENHOR com os que praticam a maldade; paz haverá sobre Israel”. (Salmo 125:1-5)

Dicas para ler a Bíblia diariamente

1. Comece a ler a Bíblia hoje – não há hora melhor e não há razão para esperar.

2. Reserve um horário específico a cada dia. Defina sua programação e cumpra-a. As manhãs são ótimas, mas fique à vontade para usar qualquer horário que seja mais adequado para você.

3. Leia a Bíblia com o objetivo de aprender, não simplesmente para realizar sua próxima leitura. Antes de começar, faça uma breve oração a Deus, pedindo ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria e compreensão, e depois seja revigorado pelas palavras que ler!

